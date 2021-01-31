國健署署長王英偉明起卸任 將任職花蓮慈濟醫院

衛福部國民健康署署長王英偉於2016年上任，去年7月本已借調期滿，但因防疫而延任半年，2月1日將卸任，晚間搭乘火車回花蓮，明日將至花蓮慈濟醫院討論新職務，國健署署長一職將由副署長賈淑麗暫代。

王英偉任衛福部國健署署長，因借調期滿，將於明日卸任，接受記者電訪時表示，「我現在已經在火車上了，要回花蓮」，明天會去慈濟醫院討論新職務，未來將會以醫師、老師等身份，繼續為全體國民的健康努力。

至於外傳萬芳醫院院長陳大樑即將接任國健署署長一職，王英偉表示，從來沒有聽說過此消息，只知將副署長賈淑麗暫代署長職務。

陳大樑是臨床麻醉學、麻醉藥理學、醫院管理等項目的專家，他日晚間受訪時否認此消息，他表示，消息有誤，「完全沒有這回事」。