空汙緊急防制辦法門檻過高 環保署擬下修

空品嚴重惡化緊急防制辦法長期挨批門檻過高，「能看不能用」，即使空品已經到達「紅害」程度，仍無法強制電廠或工廠降載、減排，環保署鬆口，目前正在研議下修門檻，近期將找相關團體討論，預計6、7月時提出草案。

空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法2017年修正，依各項空氣汙染物濃度分成兩類別、5等級，從輕至重依序為二級及一級預警，三級、二級、一級嚴重惡化。「預警」階段會加強巡查汙染源並協調自主減產、降載等，但強制性低，「嚴重惡化」階段才會根據等級強制減產、降載比率，如火力發電廠在三級、二級、一級時，分別要減排10%、20%、40%以上。

緊急防制辦法修正以來時常遭詬病形同虛設，雖然設定強制減排措施，但汙染物濃度門檻過高，即使細懸浮汙染物（PM2.5）達到「紅害」也只有預警程度，必須「紫爆」才能啟動三級嚴重惡化機制，二級以上則更難。環保署表示，辦法修正以來確實沒有鄉鎮市等較大範圍空汙達到嚴重惡化門檻，最多只有濁水溪因風速過大而嚴重揚塵，但也只是局部性汙染，時間不會延續過久。

環保署表示，為加強改善空品，正在研擬修正緊急防制辦法，預警及嚴重惡化的門檻都會下修加嚴，但仍在內部檢討階段，尚未定案，預計上半年與各界團體及受影響對象討論、收集意見後，才會在6、7月提出正式草案，另也會針對各級學校、幼兒園、護理機構、福利機構等敏感族群，訂定空品通知及健康防護措施。

環保署強調，目前有時候空汙並未達到「嚴重惡化」門檻，但中央或地方早就都在提前應變，像是台電等燃煤電廠在空汙預警期間就會配合降載，各縣市政府也會針對轄區當中的大型汙染源協調減排，並且加強稽查、洗掃等措施。