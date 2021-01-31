人臉辨識搭機成真！ 松機最快春節後、桃機10月試辦

因應新冠肺炎疫情影響，「無接觸服務」愈來愈廣泛，松山機場預計春節過後在管制區、登機口試辦「人臉辨識」搭機，目前正在調整及測試機器精確度；桃園機場近期也在確認作業模式及評估效益，預計十月、十一月推出人臉辨識。

桃園機場、松山機場目前都有移民署設置的人臉辨識自動通關閘門，但若要進入管制區及登機口前，仍要透過航警及地勤人員檢查護照、登機證。為提升通關效率、同時配合防疫需求，松機及桃機近期加速推動全程人臉辨識登機服務，原則上以試辦為主，旅客有意願再參與，人臉辨識取得資料一定時間後就會刪除，避免侵犯隱私。

松機主任徐乃新說，目前仍在測試、調整系統，因為有些乘客的護照是三、五年前辦的，照片跟現在有些差異，將確認系統辨識度要調整到多精細，若順利的話將規畫春節過後試辦。

桃機業務處長劉曉萍說，去年就開始規畫人臉辨識系統，這段期間也搜集多家航空公司的意見，二月初將與航聯會做最後討論，確定作業模式與分工後開始推動，希望提供更便利的報到及通關服務，預計十月、十一月左右可以推出。

據了解，桃機2019年起已按國際One ID精神做相關規畫，出境旅客報到時就開始做身分識別，報到時所獲取的護照結合人臉影像等資料，將做為後續身分識別依據直至登機，旅客不需要其他身分識別手續，該資料也將於旅客登機後刪除。

「人臉辨識」必須結合旅客護照、航空公司訂位資料及人臉影像，需要由航空公司、國際航空電訊協會 (SITA) 、政府相關部門及桃園機場共同合作方能完成。桃園機場強調，整個One ID規畫前提是以確保旅客隱私、符合個人資料保護與不增加旅客手續為原則。