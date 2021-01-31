一張圖看天氣！ 周二東北季風增強北部變天轉冷有雨

中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」表示，明天白天各地溫暖，但早晚較涼，西半部局部空曠、近山區平地低溫11度，日夜溫差大要留意穿著，周二東北季風增強，桃園以北、東半部變天有雨，氣溫也會下降。

氣象局表示，周一白天溫暖、清晨仍冷，各地天氣都不錯，東半部會有零星短暫雨，但大多數時間天氣相當穩定，中南部大清早容易有霧，不過白天霧氣就會散去。溫度方面白天也是暖和，可是清晨輻射冷卻條件還不錯，新竹至台南、南投空曠地區、近山區平地還是有局部11度左右溫度。早出晚歸要注意溫度，霧中行車也要留意。

周二北東轉雨、轉涼，東北季風將會增強，北部迎風面尤其是桃園以北及東半部地區會有短暫雨，溫度上也會轉涼一些。其他地區則維持多雲到晴天氣，氣溫上則維持白天溫暖、清晨偏冷狀態，不太受東北季風影響。這天因為東北風偏強，前往海邊活動要留意強陣風、較大風浪。

周三到周日恢復溫暖、天氣穩定，東北季風很快減弱，北部天氣恢復穩定，東半部降雨也減少。北部及東半部溫度逐漸回升，周三可能還偏涼，但之後幾天也轉趨溫暖。下一次水氣增多的時間會落在周日，大台北山區會有些短暫雨。這段時間中南部的天氣則持續穩定，氣溫上白天溫暖清晨仍涼，但4日、5日清晨又開始容易有霧發生。