快訊

國防部首公布美軍機動態 偵察機現蹤周邊空域

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打麻將一直輸才知罹患「致命疾病」 醫嘆：難以察覺

聯合新聞網 / 綜合報導
患者打麻將自摸後卻無法胡牌，就醫才知自己罹患「致命疾病」，圖非當事人。示意圖／ingimage
患者打麻將自摸後卻無法胡牌，就醫才知自己罹患「致命疾病」，圖非當事人。示意圖／ingimage

過年將至，不少家庭都紛紛擺起麻將桌，但打牌快樂之餘，千萬要注意自己的身體！日前醫生就分享一男患者病例，表示該患者打牌時，自摸後一直打不出去，輸了不少錢，就醫後才得知罹患惡性神經膠質細胞瘤第4期，不幸為時已晚，最後仍不敵病魔過世。

神經外科醫師顏君霖在節目《健康2.0》談道，一名男性咖啡師平時身體看似健康，並無異樣，直到有次和朋友聚會打麻將時，發現自己自摸後卻打不出去胡牌，加上自己最近頭痛頻率增高，才驚覺可能「有問題」，就醫檢查後才知道自己罹患膠質細胞瘤第4期。

雖然醫生對男子進行所有治療方法，包括化療、電療以及多次的開刀手術，但仍在1年半後病逝。顏君霖透露，長在腦部的腫瘤本就是高風險病例，且難以察覺，不管是惡性還是良性治療難度都相當高。

顏君霖接著舉例提醒民眾，曾有位患者在腦幹處長腫瘤，導致反覆出血，經開刀移除後雖成功保命，但半邊身體卻失去力量，必須長期靠拐杖才能行走。

據了解，膠質母細胞瘤是一種常見的腦癌，非常具有侵襲性，通常罹患後會出現頭痛、意識不清、噁心、類似中風甚至人格改變的症狀。另外該病常好發於64歲左右的人，其中男性又比女性更容易罹患。

提醒民眾，身體若出現任何不舒服的症狀都不可輕忽，早點醫治是比較好的作法。

患者 頭痛 醫師 腫瘤

延伸閱讀

成人手腳越長越大是腦腫瘤作祟？ 勿忽視「肢端肥大症」常見症狀

男子四肢無力食慾差、發燒就醫 正子造影揪出腫瘤源頭

與歐美同步新世代影像檢查 攝護腺腫瘤一次揪出

打麻將一半突心肌梗塞 牌友、消防接力搶救他撿回一命

相關新聞

學生證無註冊章搭高鐵 3月22日起出示在學證明才有優惠

過去用學生證搭乘高鐵有優惠價，但現在很多學生證與悠遊卡結合，畢業後也無法回收，難以查證學生身份，台灣高鐵公司近日發函給各...

影／蔬菜產量大增 疫情影響消費菜價大跌

天氣回溫，蔬菜產量大增，加上疫情影響，不少尾牙活動取消，蔬菜買氣疲弱，菜價大跌，二周前菜價還在高檔高麗菜批發價每公斤甚至...

打麻將一直輸才知罹患「致命疾病」 醫嘆：難以察覺

過年將至，不少家庭都紛紛擺起麻將桌，但打牌快樂之餘，千萬要注意自己的身體！日前醫生就分享一男患者病例，表示該患者打牌時，自摸後一直打不出去...

蔡壁如開自傳簽書會 疫情期間打個氣

「希望這本書能給年輕人一點鼓勵！」從屏東北漂到台北的民眾黨立委蔡壁如31日舉辦「拚，就一定要贏：蔡壁如驚奇人生的14個挑戰」自傳簽書會，她也提到今年疫情又變嚴重，台北市長柯文哲的新書《葉克膜的故事》，

疫情增孩童精神壓力 美國推心理健康假

疫情加劇學生心理健康問題，美國各州推「心理健康假」。由於嚴峻的新冠疫情，導致孩童承受比以往更大的精神壓力，經調查，美國2020年孩童因心理健康相關問題就診的比例，較前一年增加了44%，對此，美國亞利桑

檸檬不只是喝的！檸檬娘子軍研發檸檬酸痛貼布

投入檸檬產業逾20年的屏東農友莊瑞貞，讓檸檬不只是檸檬，除了鮮果、榨汁外，開發檸檬加工產品，為此她攻讀屏東科技大學食品生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。