打麻將一直輸才知罹患「致命疾病」 醫嘆：難以察覺

過年將至，不少家庭都紛紛擺起麻將桌，但打牌快樂之餘，千萬要注意自己的身體！日前醫生就分享一男患者病例，表示該患者打牌時，自摸後一直打不出去，輸了不少錢，就醫後才得知罹患惡性神經膠質細胞瘤第4期，不幸為時已晚，最後仍不敵病魔過世。

神經外科醫師顏君霖在節目《健康2.0》談道，一名男性咖啡師平時身體看似健康，並無異樣，直到有次和朋友聚會打麻將時，發現自己自摸後卻打不出去胡牌，加上自己最近頭痛頻率增高，才驚覺可能「有問題」，就醫檢查後才知道自己罹患膠質細胞瘤第4期。

雖然醫生對男子進行所有治療方法，包括化療、電療以及多次的開刀手術，但仍在1年半後病逝。顏君霖透露，長在腦部的腫瘤本就是高風險病例，且難以察覺，不管是惡性還是良性治療難度都相當高。

顏君霖接著舉例提醒民眾，曾有位患者在腦幹處長腫瘤，導致反覆出血，經開刀移除後雖成功保命，但半邊身體卻失去力量，必須長期靠拐杖才能行走。

據了解，膠質母細胞瘤是一種常見的腦癌，非常具有侵襲性，通常罹患後會出現頭痛、意識不清、噁心、類似中風甚至人格改變的症狀。另外該病常好發於64歲左右的人，其中男性又比女性更容易罹患。

提醒民眾，身體若出現任何不舒服的症狀都不可輕忽，早點醫治是比較好的作法。