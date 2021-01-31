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學生證無註冊章搭高鐵 3月22日起出示在學證明才有優惠

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
高鐵示意圖。本報資料照
高鐵示意圖。本報資料照

過去用學生證搭乘高鐵有優惠價，但現在很多學生證與悠遊卡結合，畢業後也無法回收，難以查證學生身份，台灣高鐵公司近日發函給各大專院校，大學生以優惠專案車票乘車以前必須出示學生證，若無註冊章或免蓋註冊章，必須出示在學證明才能享有優惠。

台灣高鐵公司表示，考量目前有多所學校的學生證與悠遊卡或一卡通結合，且於學生畢業後無法回收，導致難以辨識在學學生身份，為確保大學生優惠使用公平性，決定自3月22日起，使用大學生優惠乘車時所出示學生證，若為無註冊章或免蓋註冊章者，務必一律出示蓋有就讀學校章戳「在學證明」正本，以備查驗，方能享有優惠。

高鐵公司表示，日前已將相關規定通知各大專院校。根據公告內容，高鐵大學生優惠專案自民國110年3月22日起，適用對象調整為「中華民國大專院校在學學生包含大專、專科、軍警學校及宗教院校，但不包含空中大學、空中學院及大專院校附設進修補習班。學制包含二專、五專、二技、四技、大學、碩士及博士。部別包含日間部、夜間部、進修部（需為上述學制及在職專班（需為上述學制）」，亦即不再包含「學分班」部別者。

公告指出，屆時持大學生優惠專案車票乘車者，應攜帶本人有效學生證正本（網路查詢學籍證明恕不適用）以備查驗，所持學生證未蓋註冊章或為免蓋註冊章者，務必一併出示蓋有就讀學校章戳「在學證明」正本，方得適用優惠。未能出示前述規定憑證者應照章補票，並得加收票價差額之50%違約金。

高鐵 大學生 悠遊卡

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