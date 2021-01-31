蔡壁如開自傳簽書會 疫情期間打個氣

「希望這本書能給年輕人一點鼓勵！」從屏東北漂到台北的民眾黨立委蔡壁如31日舉辦「拚，就一定要贏：蔡壁如驚奇人生的14個挑戰」自傳簽書會，她也提到今年疫情又變嚴重，台北市長柯文哲的新書《葉克膜的故事》，剛好能呼應去年及今年的疫情，盼能讓社會重新省思生命的無常和變化。

在舉辦簽書會前，蔡壁如接受媒體訪問時，談到去年因書訊提到「葉克膜之母」而遭網友攻擊，一度哽咽，但很快又整理好情緒表示，很多的封號不是自己取的，造受批評也會感到難受，但轉念一想，「人生就因為這樣才夠驚喜！」從台大醫院到市政府，從市政府到立法院，過去的一年對她如驚濤駭浪，讓她學習到很多，也體驗到人生的無常。

「這本書讓人知道，再貧苦的小孩，只要願意拚、願意努力，就一定能成功。」時報文化出版董事長趙政岷在記者會中說，讀者可從中看到蔡委員身上美好的「打拼精神」。他期望台灣在民眾的努力下，也能營造充滿「打拼精神」的氣氛，也期望為現在沉悶的環境，給大家帶來勇氣。

作者之一的楊惠蘭說，她在民眾黨大縱走時，與蔡壁如逐漸熟識，由於她們成長在同一個時代，有很多共同記憶，在了解蔡壁如的過程中，她覺得蔡壁如的故事很激勵人心，「應該要讓大家知道，她如何從一個台灣屏東的佃農之女，一路成為台北市政府顧問，再走進國會殿堂，成為大家都知道的立委」，因此鼓勵蔡壁如記錄下自己的故事。

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