快訊

羽球年終賽／戴資穎復仇！逆轉馬琳奪第3冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情增孩童精神壓力 美國推心理健康假

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

疫情加劇學生心理健康問題，美國各州推「心理健康假」。由於嚴峻的新冠疫情，導致孩童承受比以往更大的精神壓力，經調查，美國2020年孩童因心理健康相關問題就診的比例，較前一年增加了44%，對此，美國亞利桑那州及馬里蘭州等州都在近日通過法案，讓學生能請「心理健康假」。

孩童心理健康問題增

根據《美聯社》報導，由於新冠疫情大流行，使孩童承受比以往更多的壓力，美國2020年孩童因心理健康相關問題就診的比例，較前一年增加了44%。對此，越來越多州議員為孩童著想，推動「心理健康假」。

今年猶他州和亞利桑那州就提案將心理健康因素，列入可請假的理由。除了上述兩州，奧瑞岡州、緬因州、科羅拉多州及維吉尼亞州也在過去兩年通過類似法案。

非營利組織「美國心理健康」（Mental Health America）副總裁黛比．普拉特尼表示，提供心理健康假有助於增進親子溝通，以及防止「陷入掙扎中」的學生勉強自己到學校上課，使情緒更陷入低谷中。

各州陸續通過法案

亞利桑那州在週四通過法案，設立心理健康假。猶他州在2018年時，允許孩童以心理疾病名義請假，並在週五通過允許學生因其他種類的精神壓力請假。猶他州眾議院議員邁克•溫德表示，心理健康假和請其他假一樣，父母須為孩子講述請假理由，學生之後也仍須補課。

報導指出，溫德提出的法案是以奧瑞岡州為藍本，他的女兒潔西卡•李在一個關注青年的委員會與全國精神疾病聯盟猶他州分會共事中注意到，在奧瑞岡州，讓學生每3個月能有5次缺席，請假理由可以是身體不適，也可以是心理健康假。

據另則《美聯社》報導，由於新冠疫情加劇學生的心理健康問題，馬里蘭州宣布通過新法案，將允許學生每季度請假一次，不需要醫生證明。

【更多精采內容，詳見

疫情 親子 青年

延伸閱讀

美國麻州議員林區確診 打過2劑疫苗仍染疫

疫情讓人慌！桃園防疫專線進線量每天逾300通 衛生局接到手軟

外媒曝中軍機模擬打擊美航母 印太司令部：不具威脅

關達那摩灣囚犯疫苗施打計畫惹議 美國防部喊卡

相關新聞

影／蔬菜產量大增 疫情影響消費菜價大跌

天氣回溫，蔬菜產量大增，加上疫情影響，不少尾牙活動取消，蔬菜買氣疲弱，菜價大跌，二周前菜價還在高檔高麗菜批發價每公斤甚至...

蔡壁如開自傳簽書會 疫情期間打個氣

「希望這本書能給年輕人一點鼓勵！」從屏東北漂到台北的民眾黨立委蔡壁如31日舉辦「拚，就一定要贏：蔡壁如驚奇人生的14個挑戰」自傳簽書會，她也提到今年疫情又變嚴重，台北市長柯文哲的新書《葉克膜的故事》，

疫情增孩童精神壓力 美國推心理健康假

疫情加劇學生心理健康問題，美國各州推「心理健康假」。由於嚴峻的新冠疫情，導致孩童承受比以往更大的精神壓力，經調查，美國2020年孩童因心理健康相關問題就診的比例，較前一年增加了44%，對此，美國亞利桑

檸檬不只是喝的！檸檬娘子軍研發檸檬酸痛貼布

投入檸檬產業逾20年的屏東農友莊瑞貞，讓檸檬不只是檸檬，除了鮮果、榨汁外，開發檸檬加工產品，為此她攻讀屏東科技大學食品生...

南迴公路春節期間撤除2管制站 增設2替代道路疏運

因應春節7天連假到來，公路總局第三區養護工程處與台東縣、屏東縣警察局共同擬定一套南迴公路防止車流回堵交通疏運計畫，包括撤...

先別管唐吉訶德了！網友敲破碗希望來台展店20大日本品牌

唐吉訶德旋風登台，在媒體與社群都造成了不小的影響力，由於過去常常被人認為是到日本去必買、必逛的零售商店，因此入台後就吸引不少人潮，不過其實除了唐吉訶德以外，日本還有非常多台灣網友認為到了當地之後一定要體驗到的日本連鎖品牌，今年因為疫情沒辦法出國，因此許多網友心中開始有了「日本思念」，開始思念起日本的品牌，更希望這些品牌可以趕快到台灣開店！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。