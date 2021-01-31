疫情增孩童精神壓力 美國推心理健康假

疫情加劇學生心理健康問題，美國各州推「心理健康假」。由於嚴峻的新冠疫情，導致孩童承受比以往更大的精神壓力，經調查，美國2020年孩童因心理健康相關問題就診的比例，較前一年增加了44%，對此，美國亞利桑那州及馬里蘭州等州都在近日通過法案，讓學生能請「心理健康假」。

孩童心理健康問題增

根據《美聯社》報導，由於新冠疫情大流行，使孩童承受比以往更多的壓力，美國2020年孩童因心理健康相關問題就診的比例，較前一年增加了44%。對此，越來越多州議員為孩童著想，推動「心理健康假」。

今年猶他州和亞利桑那州就提案將心理健康因素，列入可請假的理由。除了上述兩州，奧瑞岡州、緬因州、科羅拉多州及維吉尼亞州也在過去兩年通過類似法案。

非營利組織「美國心理健康」（Mental Health America）副總裁黛比．普拉特尼表示，提供心理健康假有助於增進親子溝通，以及防止「陷入掙扎中」的學生勉強自己到學校上課，使情緒更陷入低谷中。

各州陸續通過法案

亞利桑那州在週四通過法案，設立心理健康假。猶他州在2018年時，允許孩童以心理疾病名義請假，並在週五通過允許學生因其他種類的精神壓力請假。猶他州眾議院議員邁克•溫德表示，心理健康假和請其他假一樣，父母須為孩子講述請假理由，學生之後也仍須補課。

報導指出，溫德提出的法案是以奧瑞岡州為藍本，他的女兒潔西卡•李在一個關注青年的委員會與全國精神疾病聯盟猶他州分會共事中注意到，在奧瑞岡州，讓學生每3個月能有5次缺席，請假理由可以是身體不適，也可以是心理健康假。

據另則《美聯社》報導，由於新冠疫情加劇學生的心理健康問題，馬里蘭州宣布通過新法案，將允許學生每季度請假一次，不需要醫生證明。

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