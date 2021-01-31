檸檬不只是喝的！檸檬娘子軍研發檸檬酸痛貼布

投入檸檬產業逾20年的屏東農友莊瑞貞，讓檸檬不只是檸檬，除了鮮果、榨汁外，開發檸檬加工產品，為此她攻讀屏東科技大學食品生技碩士班，運用檸檬的果皮，研發青檸舒服貼，獲得2020年屏東十大伴手禮，增加檸檬附加價值。

檸檬是屏東重要的經濟作物，屏東縣種植檸檬面積1887公頃，占全國66％，莊瑞貞投入檸檬產業逾20年，2018年成立屏東縣青檸運銷合作社，她擔任理事主席，有19個農民，運用檸檬研發9種不同檸檬加工品，青檸舒服貼、檸檬清潔劑等。

莊瑞貞有感於檸檬產業傳統多以鮮果、榨汁為主，但若碰到產銷失衡，價格浮動高，盼提升檸檬產業，朝加工製作，為此她進修屏科大食品生技碩士，在指導老師帶領下，跳脫出鮮果、榨汁，運用檸檬皮研發出檸檬加工產品。

莊瑞貞說，近20年前就開始推動，想要用檸檬製作酸通貼布、暖暖包等，後來未果，念碩士班時，研讀相關論文後，才發現可以用檸檬皮，將檸檬皮低溫熱烘，萃取精華，製作成加工產品，研究過程，也成為她的碩士論文主題。

「檸檬不只是喝的！」莊瑞貞說，研發多項檸檬周邊產品，包括檸檬清潔劑、青檸舒服貼，也有可食用的青檸片、鹹檸檬、醃檸檬、檸檬茶包等，展現檸檬多元運用。

莊瑞貞也申請勞動部多元就業計畫，雇用婦女就業，成為檸檬娘子軍，深入社區、行銷屏東檸檬，開創酸甜新人生。