快訊

案908到過九份老街阿妹茶樓 新北市大動作消毒

玉山塔塔加現熊蹤 至少6隻還見黑熊母子檔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

檸檬不只是喝的！檸檬娘子軍研發檸檬酸痛貼布

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣青檸運銷合作社推出的青檸舒服貼，獲得屏東縣2020十大伴手禮之一。記者劉星君／攝影
屏東縣青檸運銷合作社推出的青檸舒服貼，獲得屏東縣2020十大伴手禮之一。記者劉星君／攝影

投入檸檬產業逾20年的屏東農友莊瑞貞，讓檸檬不只是檸檬，除了鮮果、榨汁外，開發檸檬加工產品，為此她攻讀屏東科技大學食品生技碩士班，運用檸檬的果皮，研發青檸舒服貼，獲得2020年屏東十大伴手禮，增加檸檬附加價值。

檸檬是屏東重要的經濟作物，屏東縣種植檸檬面積1887公頃，占全國66％，莊瑞貞投入檸檬產業逾20年，2018年成立屏東縣青檸運銷合作社，她擔任理事主席，有19個農民，運用檸檬研發9種不同檸檬加工品，青檸舒服貼、檸檬清潔劑等。

莊瑞貞有感於檸檬產業傳統多以鮮果、榨汁為主，但若碰到產銷失衡，價格浮動高，盼提升檸檬產業，朝加工製作，為此她進修屏科大食品生技碩士，在指導老師帶領下，跳脫出鮮果、榨汁，運用檸檬皮研發出檸檬加工產品。

莊瑞貞說，近20年前就開始推動，想要用檸檬製作酸通貼布、暖暖包等，後來未果，念碩士班時，研讀相關論文後，才發現可以用檸檬皮，將檸檬皮低溫熱烘，萃取精華，製作成加工產品，研究過程，也成為她的碩士論文主題。

「檸檬不只是喝的！」莊瑞貞說，研發多項檸檬周邊產品，包括檸檬清潔劑、青檸舒服貼，也有可食用的青檸片、鹹檸檬、醃檸檬、檸檬茶包等，展現檸檬多元運用。

莊瑞貞也申請勞動部多元就業計畫，雇用婦女就業，成為檸檬娘子軍，深入社區、行銷屏東檸檬，開創酸甜新人生。

莊瑞貞說，屏東縣檸檬種植面積以高樹、鹽埔與九如鄉等，栽培品種以優利卡、無子檸檬為主，每年夏季是檸檬盛產期。

屏東縣青檸運銷合作社，運用檸檬研發9種不同檸檬加工品，青檸舒服貼、檸檬清潔劑，也有可食用的青檸片、鹹檸檬、醃檸檬、檸檬茶包等，檸檬多元運用。記者劉星君／攝影
屏東縣青檸運銷合作社，運用檸檬研發9種不同檸檬加工品，青檸舒服貼、檸檬清潔劑，也有可食用的青檸片、鹹檸檬、醃檸檬、檸檬茶包等，檸檬多元運用。記者劉星君／攝影
投入檸檬產業逾20年的屏東農友莊瑞貞（右）開發檸檬加工產品，為此她攻讀屏東科技大學食品生技碩士班，運用檸檬的果皮，研發青檸舒服貼，獲得2020年屏東十大伴手禮，增加檸檬附加價值。記者劉星君／攝影
投入檸檬產業逾20年的屏東農友莊瑞貞（右）開發檸檬加工產品，為此她攻讀屏東科技大學食品生技碩士班，運用檸檬的果皮，研發青檸舒服貼，獲得2020年屏東十大伴手禮，增加檸檬附加價值。記者劉星君／攝影

屏東縣

延伸閱讀

農三代奮鬥經歷 前總統府祕書長35年從政回憶錄

【話題徵文：幸運小物】雷夫／檸檬片

食譜／破布子蒸魚 無土腥味檸香鱸魚這樣做

好市多神極新品「紅豆麻糬奶油酥」 網曝1個動作更好吃！

相關新聞

國際油價震盪 中油：明起汽、柴油調降0.1元

台灣中油公司宣布，明（1）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.0元...

東北季風增強周二變天 北部雨又來了高溫也驟降

中央氣象局表示，今明兩天各地天氣穩定、白天氣溫回升，周二東北季風增強將變天，北部及東北部低溫維持12到16度左右，但高溫...

高溫上看28度！ 吳德榮：周二北部轉濕冷

氣象局持續發布低溫特報，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷；今晨至上午局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。包括：新...

影／春節連假 林佳龍：加強防疫鼓勵搭大眾運輸工具

春節將到，國內防疫也持續加強防範中，交通部長林佳龍今天表示，去年初交通部已有防疫因應計畫，今年隨疫情變化，依中央流行疫情...

人臉辨識搭機 松機春節後、桃機下半年試辦

新冠肺炎加速機場推動不接觸服務，松山機場春節後將在管制區及登機口試辦人臉辨識搭機，桃園國際機場將於下半年推出，從報到櫃台...

檸檬不只是喝的！檸檬娘子軍研發檸檬酸痛貼布

投入檸檬產業逾20年的屏東農友莊瑞貞，讓檸檬不只是檸檬，除了鮮果、榨汁外，開發檸檬加工產品，為此她攻讀屏東科技大學食品生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。