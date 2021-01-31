快訊

案908可傳染期前足跡看這！ 九份老街、大溪老街均列入

境外+2無本土！ Ct值高 均自菲律賓入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南迴公路春節期間撤除2管制站 增設2替代道路疏運

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
因應春節7天連假到來，公路總局第三區養護工程處與台東縣、屏東縣警察局共同擬定一套南迴公路防止車流回堵交通疏運計畫。本報資料照片
因應春節7天連假到來，公路總局第三區養護工程處與台東縣、屏東縣警察局共同擬定一套南迴公路防止車流回堵交通疏運計畫。本報資料照片

因應春節7天連假到來，公路總局第三區養護工程處與台東縣、屏東縣警察局共同擬定一套南迴公路防止車流回堵交通疏運計畫，包括撤除2管制站及增設2替代道路，屆時請用路人遵守警察的疏運作為。

第三區養護工程處表示，春節期間預估南迴公路會湧入逾40萬輛車次，因此，為保持全線暢通，將撤除草埔第一標工程段單線雙向通行管制站及第三標丹路工程段管制站，恢復南北雙向通行不管制。

另，從2月10日24時至2月16日24時止，因應北上車流增加，將機動性分流管制措旄，遇車流回堵至草埔隧道南口屏東端時，管制台9線北上車道，同時引導車輛改道至台9戊線替代道路續行。

台9戊線南下車多時，遇車流回堵至壽卡端時，會管制台9戌線南下車道，並將車輛引導至屏東端縣道199線替代道路，續接台26線續行。2處替代道路口現場會有員警指揮導引，用路人應配合行駛。

替代道路 南迴公路 春節

延伸閱讀

林佳龍視察國4豐潭段連絡道 預計春節前完工

春節前清查公眾場所消防安全 內政部：不合格率8.6%

中市府提升熱門景點防疫整備 將迎接春節旅遊人潮

北市動物之家春節連休5日 想參訪可趁連假首日及初五

相關新聞

國際油價震盪 中油：明起汽、柴油調降0.1元

台灣中油公司宣布，明（1）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.0元...

東北季風增強周二變天 北部雨又來了高溫也驟降

中央氣象局表示，今明兩天各地天氣穩定、白天氣溫回升，周二東北季風增強將變天，北部及東北部低溫維持12到16度左右，但高溫...

高溫上看28度！ 吳德榮：周二北部轉濕冷

氣象局持續發布低溫特報，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷；今晨至上午局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。包括：新...

影／春節連假 林佳龍：加強防疫鼓勵搭大眾運輸工具

春節將到，國內防疫也持續加強防範中，交通部長林佳龍今天表示，去年初交通部已有防疫因應計畫，今年隨疫情變化，依中央流行疫情...

人臉辨識搭機 松機春節後、桃機下半年試辦

新冠肺炎加速機場推動不接觸服務，松山機場春節後將在管制區及登機口試辦人臉辨識搭機，桃園國際機場將於下半年推出，從報到櫃台...

檸檬不只是喝的！檸檬娘子軍研發檸檬酸痛貼布

投入檸檬產業逾20年的屏東農友莊瑞貞，讓檸檬不只是檸檬，除了鮮果、榨汁外，開發檸檬加工產品，為此她攻讀屏東科技大學食品生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。