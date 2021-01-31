南迴公路春節期間撤除2管制站 增設2替代道路疏運

因應春節7天連假到來，公路總局第三區養護工程處與台東縣、屏東縣警察局共同擬定一套南迴公路防止車流回堵交通疏運計畫，包括撤除2管制站及增設2替代道路，屆時請用路人遵守警察的疏運作為。

第三區養護工程處表示，春節期間預估南迴公路會湧入逾40萬輛車次，因此，為保持全線暢通，將撤除草埔第一標工程段單線雙向通行管制站及第三標丹路工程段管制站，恢復南北雙向通行不管制。

另，從2月10日24時至2月16日24時止，因應北上車流增加，將機動性分流管制措旄，遇車流回堵至草埔隧道南口屏東端時，管制台9線北上車道，同時引導車輛改道至台9戊線替代道路續行。

台9戊線南下車多時，遇車流回堵至壽卡端時，會管制台9戌線南下車道，並將車輛引導至屏東端縣道199線替代道路，續接台26線續行。2處替代道路口現場會有員警指揮導引，用路人應配合行駛。