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研究：抽菸或電子煙易「腦霧」 對兒童影響更大

中央社 / 台北31日電

精神科醫師邱南英表示，研究指出，使用菸品或電子煙者，可能出現「腦霧」症狀，注意力分散不集中、記憶力缺損，且8到13歲開始用電子煙者，比14歲之後用者，更易「腦霧」。

彰化基督教醫院精神醫學部主治醫師邱南英表示，美國羅徹斯特大學醫學中心（URMC）從2個全美國問卷調查資料進行分析，一個是在2018年調查1.8萬名國高中學生，另一個則是針對超過88.6萬名成年人做電話訪談，兩者都詢問受訪者使用菸品與吸食電子煙的情形，並探討他們的注意力、記憶力等認知狀況。

結果發現，不論受訪者是否成年，使用菸品及電子煙的人出現「腦霧」機率都明顯比不使用菸品者高。8歲至13歲就開始使用電子煙的青少年，比14歲之後開始使用電子煙的人，更容易有「腦霧」的情形。

邱南英說，腦霧（mental fog, brain fog, orclouding of consciousness）是一種主觀自我報告嚴重注意力分散不集中、記憶力缺損、困難做決定等腦力狀況（DCRMD，difficulty concentrating,remembering, or making decisions）。

邱南英表示，青少年是大腦發展的重要關鍵時期，青少年的身體尤其是腦部的易感性強，使用菸品或電子煙不僅會造成身體不適，導致電子煙相關肺傷害（EVALI）、哮喘、肺炎、頭痛、嘔吐、癲癇等症狀之外，在精神狀況方面還會引起情緒不穩定、學習困難、濫用/依賴物質（如大麻、甲基安非他命等毒品），甚至造成腦部發展的永久損害。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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