先別管唐吉訶德了！網友敲破碗希望來台展店20大日本品牌

網友狂敲碗！日本品牌快進來

唐吉訶德旋風登台，在媒體與社群都造成了不小的影響力，由於過去常常被人認為是到日本去必買、必逛的零售商店，因此入台後就吸引不少人潮，不過其實除了唐吉訶德以外，日本還有非常多台灣網友認為到了當地之後一定要體驗到的日本連鎖品牌，今年因為疫情沒辦法出國，因此許多網友心中開始有了「日本思念」，開始思念起日本的品牌，更希望這些品牌可以趕快到台灣開店！

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，網友們心中最希望他進入台灣的日本連鎖品牌，領域橫跨多個產業，究竟誰才會是台灣網友心目中的「日本品牌代表」呢？和我們一同來看看吧！

Image Source：Facebook／DON DON DONKI Taiwan

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第十六名－鳥貴族

日本的居酒屋文化在日劇、電影中展露無遺，深植在不少日本迷的心中，因此到了日本想要體驗一下居酒屋文化，不少人的首選就是鳥貴族，因為這裡點餐相當「中文友善」，特別是鳥貴族主打餐點、飲品「均一價298日圓」，對於錢包君來說也是相當友善，因此不少台灣人相當喜歡去，甚至會一訪再訪，就是因為有這麼好的體驗，讓許多網友一再地敲碗，希望鳥貴族到台灣來展店，不過鳥貴族目前在海外沒有任何據點。

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第十五名－3COINS

想到日本知名百元商店你或許會想到大創或CanDo，不過這兩家都已經進駐台灣，大創甚至發展的相當有規模，3Coins也是一家在日本當地非常受歡迎的百元商店，因為物件可愛的風格，吸引了非常多的少女粉絲，台灣也有不少人被圈粉，尤其是3Coins會與一些知名卡通、動漫聯名推出商品，特別是在去年與美少女戰士的聯名，就受到不少台灣人的討論。甚至在日本的社群中可以見到台灣人在下方留言「拜託來台灣開店」等現象。

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第十四名－大國藥妝

到日本喜歡逛藥妝店的民眾肯定都知道這間藥妝店，繼松本清來台大展店之後，不少人都在猜測大國藥妝究竟會不會跟進，大國藥妝在日本當地可以說是對講中文的旅客非常友善的藥妝店，許多店員都有講中文的能力，甚至不少店員就是中國人或台灣人，因此讓華人地區的朋友非常喜歡光顧，也有網友指出，大國藥妝的商品時常會比其他藥妝店便宜，因此希望大國藥妝有天也能到台灣展店，衝擊台灣的藥妝市場。

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image source: 大阪ミナミの戎橋筋商店街

第八名－Loft

在日本經常可以看到鮮明的黃色識別，一眼就能認出是Loft的招牌，Loft主要販售生活雜貨，經常吸引許多文具控、雜貨控到日本去朝聖，可以在其中發現令人驚奇的商品。Loft時常也匯集海外特色品牌，讓消費者有更多的選擇，不過最吸引人的仍然是他們的自家商品，圈了不少台灣粉絲。目前Loft已經跨出海外，在中國、泰國都有據點，也讓台灣粉絲期待有天Loft能進軍台灣。

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image source: Loft

第六名－Pokémon Center

全球知名動畫精靈寶可夢，在台灣的人氣也是非常大，許多「寶可夢迷」到了日本指定必逛的一定是當地的「寶可夢中心」也就是Pokémon Center，裡頭販售著各式各樣關於寶可夢的正版商品，讓粉絲們到了店裡經常會「失心瘋」各種東西都想買。Pokémon Center也走出了日本，在新加坡、香港都有拓點，日前在台灣也有快閃店，讓粉絲們期待是否在台灣設點的日子也不遠了。

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image source: Discover Sendai

第五名－AFURI

代購人氣強強滾的AFURI阿夫利泡麵，其本家AFURI阿夫利拉麵的人氣真的很高，不少台灣人都靠著泡麵懷念著日本當地柚子鹽拉麵的特殊滋味，柚子的清香縈繞在舌腔，就會讓人有股衝動想要飛往日本，疫情期間也讓AFURI的泡麵銷售量跟著提升，AFURI目前在海外已經有一些據點，香港、美國都有AFURI的店面，台灣網友也瘋狂敲碗，希望可以在台灣就能吃到好吃的柚子鹽拉麵。

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image source: AFURI

第四名－Yodobashi Camera

到了日本你肯定聽過Yodobashi或者是友都八喜，日本貴為電器大國，Yodobashi就是偏屬販賣較多3C、家電、電器的大型賣場，有時候甚至會結合一些品牌，成為一個大型的百貨，Yodobashi或者是Bic Camera這些3C賣場通常販售的價格都會比一般還要便宜一些，台灣人到了當地還能夠退稅，賣場中也有中文指引，相當友善，也因此不少台灣人也希望可以將這樣的商場模式移植到台灣來。

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image source: Wikipedia

第三名－業務超市

業務超市是一個較特別的超市型態，裡頭販售的大多都是「業務用」的原料、商品，例如大包裝的醬油、生鮮、食材等，通常價格也會比較低廉，因為更接近「成本」。這個超市也歡迎一般民眾選購，因此有不少人為了撿便宜也會去業務超市購買食材、商品，許多台灣人到了當地原本只是想嚐鮮，沒想到卻逛著迷了，今年因為疫情無法飛到日本採買，讓這些業務超市迷也想讓他們到台灣來拓點。

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第二名－HARBS

千層蛋糕界的指標，除了美國LADY M，日本就屬HARBS名氣最響亮，因為蛋糕總是用料豐富，大量的水果在蛋糕裡面存在感非常強烈，用叉子一挖就會容易「走山」的蛋糕，許多台灣的甜點店也效仿了類似的做法，更打出「台版HARBS」的名號，不過卻沒能取代HARBS在台灣迷心中的地位，HARBS目前海外只有美國有據點，讓許多台灣粉絲長久以來一直在敲碗，希望有一天HARBS能像LADY M一樣到台灣來開設分店。

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第一名－LAWSON

日本三大超商之一的LAWSON，在台灣有非常大的討論度，甚至有段期間引起廣大的討論是為什麼LAWSON遲遲不肯來台灣設點。台灣人喜歡LAWSON的原因多是因為裡頭所販售的鮮食、炸物、烤物讓他們印象深刻，覺得這是與7-ELEVEn和全家完全不同的口味，有網友提到雖然台灣超商一直致力於鮮食的研發，但日本LAWSON的鮮食選擇更為多元，甚至認為LAWSON可以只來台灣賣鮮食就有可能對超商市場造成衝擊。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月29日至2021年01月27日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『尚未登台日本連鎖品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」