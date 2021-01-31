6560面機車牌明網路競標 NNC-8888預估大熱門

汽機車號牌「鐵支牌」因4個號碼相同、具諧音梗，吸睛又吉利，頗受民眾青睞，其中以8888最為搶手，台中區監理所南投監理站明天上午9時至3日上午9時辦理普通重型機車「英文代碼NNC」網路招標，預估NNC-8888將成大熱門。

南投監理站指出，「鐵支牌」4數字相同、「爬樓梯」5678、6789、「雙雙對對」前後兩數字相同等車牌，因數字吸睛且蘊含吉利涵義，比一般車牌搶手，公開標售多有破萬價格，甚至上看10萬元，因此釋出新車牌都會按規定公告網路競標。

其中，普通重型機車（非電能）「英文代碼NNC-0001至9999」標售作業，扣除「4444」、「1144」等部分數字欠佳號牌外，明天（1日）上午9時至3日上午9時止將在監理服務網（ https://www.mvdis.gov.tw/ ）線上標售共計6560面號牌。

南投監理站表示，明天將開標的「NNC號牌」涵蓋8面「鐵支牌」，也就是1111、2222、3333、5555、6666、7777、8888、9999，按往例預估「NNC-8888」仍會是大熱門；此外，「成雙」及「爬樓梯」特殊牌標售狀況也值得關注。

而有意參加競標者須持自然人憑證IC卡，並至監理服務網登錄會員後，才能參與網路競標作業，該次NNC號牌網路投標，依規定數字4碼全數相同者招標底價3000元，數字兩對相同或順位者底價為2000元，有意下標請於期間內出價。

此外，得標後限定由競標系統中所登錄車主名義領牌，若3個月未申領牌照則沒入得標金，得標號牌另依規定處理；若有任何疑問，可於上班時間內逕電洽南投監理站查詢電話049-2350923轉116 楊先生。