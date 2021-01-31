快訊

備用口罩從外套飛落被密錄器拍到罰3600 她批「政府搶錢」

英申請加入CPTPP啟動 日英紐明晚舉行三國部長會談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6560面機車牌明網路競標 NNC-8888預估大熱門

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
普通重型機車「英文代碼NNC」明開放網路競標，「鐵支牌」NNC-8888預估是大熱門。圖／南投監理站提供
普通重型機車「英文代碼NNC」明開放網路競標，「鐵支牌」NNC-8888預估是大熱門。圖／南投監理站提供

汽機車號牌「鐵支牌」因4個號碼相同、具諧音梗，吸睛又吉利，頗受民眾青睞，其中以8888最為搶手，台中區監理所南投監理站明天上午9時至3日上午9時辦理普通重型機車「英文代碼NNC」網路招標，預估NNC-8888將成大熱門。

南投監理站指出，「鐵支牌」4數字相同、「爬樓梯」5678、6789、「雙雙對對」前後兩數字相同等車牌，因數字吸睛且蘊含吉利涵義，比一般車牌搶手，公開標售多有破萬價格，甚至上看10萬元，因此釋出新車牌都會按規定公告網路競標。

其中，普通重型機車（非電能）「英文代碼NNC-0001至9999」標售作業，扣除「4444」、「1144」等部分數字欠佳號牌外，明天（1日）上午9時至3日上午9時止將在監理服務網（ https://www.mvdis.gov.tw/ ）線上標售共計6560面號牌。

南投監理站表示，明天將開標的「NNC號牌」涵蓋8面「鐵支牌」，也就是1111、2222、3333、5555、6666、7777、8888、9999，按往例預估「NNC-8888」仍會是大熱門；此外，「成雙」及「爬樓梯」特殊牌標售狀況也值得關注。

而有意參加競標者須持自然人憑證IC卡，並至監理服務網登錄會員後，才能參與網路競標作業，該次NNC號牌網路投標，依規定數字4碼全數相同者招標底價3000元，數字兩對相同或順位者底價為2000元，有意下標請於期間內出價。

此外，得標後限定由競標系統中所登錄車主名義領牌，若3個月未申領牌照則沒入得標金，得標號牌另依規定處理；若有任何疑問，可於上班時間內逕電洽南投監理站查詢電話049-2350923轉116 楊先生。

監理站

延伸閱讀

高市府、監理所送春聯、紅包 近日開放領取

想買「BMW」車牌看這裡！1月25日開放上網競標

為考照把關！監理所辦機車駕訓師資召訓降低機車族事故

藍營反萊豬皮卡剛亮相 監理所：屬「非法改裝」上路就開罰

相關新聞

國際油價震盪 中油：明起汽、柴油調降0.1元

台灣中油公司宣布，明（1）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.0元...

東北季風增強周二變天 北部雨又來了高溫也驟降

中央氣象局表示，今明兩天各地天氣穩定、白天氣溫回升，周二東北季風增強將變天，北部及東北部低溫維持12到16度左右，但高溫...

高溫上看28度！ 吳德榮：周二北部轉濕冷

氣象局持續發布低溫特報，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷；今晨至上午局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。包括：新...

影／春節連假 林佳龍：加強防疫鼓勵搭大眾運輸工具

春節將到，國內防疫也持續加強防範中，交通部長林佳龍今天表示，去年初交通部已有防疫因應計畫，今年隨疫情變化，依中央流行疫情...

人臉辨識搭機 松機春節後、桃機下半年試辦

新冠肺炎加速機場推動不接觸服務，松山機場春節後將在管制區及登機口試辦人臉辨識搭機，桃園國際機場將於下半年推出，從報到櫃台...

6560面機車牌明網路競標 NNC-8888預估大熱門

汽機車號牌「鐵支牌」因4個號碼相同、具諧音梗，吸睛又吉利，頗受民眾青睞，其中以8888最為搶手，台中區監理所南投監理站明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。