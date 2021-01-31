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影／春節連假 林佳龍：加強防疫鼓勵搭大眾運輸工具

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
交通部長林佳龍今天受訪表示，春節雙鐵都加強防疫，他鼓勵大家多搭大眾運輸交通工具。記者游振昇／攝影
交通部長林佳龍今天受訪表示，春節雙鐵都加強防疫，他鼓勵大家多搭大眾運輸交通工具。記者游振昇／攝影

春節將到，國內防疫也持續加強防範中，交通部長林佳龍今天表示，去年初交通部已有防疫因應計畫，今年隨疫情變化，依中央流行疫情指揮中心決定，就會啟動計畫，像最近的雙鐵和國道客運加嚴方案，都是先前有因應計畫，他請大家放心；林佳龍說，他還是鼓勵大家多搭乘公共運輸，春節疏運期間，減少國道擁擠，做好防疫要求，大家還是可以放心搭乘公共運輸交通工具。

2月1日起高鐵、台鐵、公路客運、船舶、國內航班等交通運具全面禁止飲食；2月8日至16日春節期間，高鐵將取消自由座，台鐵對號列車每列限賣站票120張，避免群聚，但悠遊卡等電子票證乘車不在限制範圍內，有人質疑實際控管站票人數有難度。

林佳龍表示，台鐵車種多，短長程都有，上下車較複雜，以總量管制，設定目標，加上落實防疫措施，像各站都要量體溫戴口罩，加強清潔消毒，他說在列車上人是流動的，大家都會注意防疫安全，台鐵是動態的管理，會在列車安排工作人員宣導，上下車人員基於防疫要求，盡量保持社交距離。

台鐵 林佳龍

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