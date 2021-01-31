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東北季風增強周二變天 北部雨又來了高溫也驟降

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
周二又要變天。本報資料照片
周二又要變天。本報資料照片

中央氣象局表示，今明兩天各地天氣穩定、白天氣溫回升，周二東北季風增強將變天，北部及東北部低溫維持12到16度左右，但高溫驟降至18到20度，北部及東半部出現局部雨勢，周三東北季風就會減弱，又恢復晴到多雲天氣。

氣象局預報員張承傳表示，今明各地天氣穩定，都以晴到多雲天氣為主，僅東半部雲量較多，會有零星降雨；輻射冷卻效應影響，各地早晚偏涼，今天清晨台南以北低溫僅10至13度，局部空曠、近山區平地約8、9度，但白天太陽升起後，各地氣溫明顯回升，今天西半部白天高溫可到25至26度，東半部22至24度，整體日夜溫差，其中西半部可差10至15度。

張承傳說，明天清晨溫度偏低，但相較今天將略為回升，西半部、東北部清晨低溫約12至14度，其中新竹至台南地區最低溫可能僅11度，白天回升幅度則與今天類似，整體而言仍是日夜溫差大的天氣型態。

下一波天氣變化在周二，張承傳說，由於東北季風增強，北部及東北部氣溫下降7至8度，白天高溫只剩下18至20度，北部及東半部雲量也增多，轉為局部短暫雨，這波東北季風對低溫影響不大，只會維持周二一整天，周三就會減弱，各地溫度再度回升，降雨也減少，恢復晴到多雲天氣。

氣象局 天氣動態

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