亞太個人化精準醫療發展 台灣名列第二

亞太區個人化精準醫療發展指標發布，台灣奪亞太第二名，僅次新加坡。專家分析，台灣高分關鍵在健全健保、癌症資料庫及尖端資訊科技，但新藥申請和健保給付速度有進步空間。

經濟學人雜誌（The Economist）28日於新加坡舉辦「建構永續個人化精準醫療體系國際論壇（Buildinglong term sustainable and personalisedhealthcare systems）」，同時發布亞太區第一個「個人化精準醫療發展指標（Personalised-health-index,PHC Index）」，由哥本哈根未來研究所和15名跨國專家分析亞太11國實踐個人化醫療的完善程度。

研究發現，台灣勇奪亞太區表現第二名，僅次於新加坡；第三名為日本，第四名澳洲，韓國排名第五，中國則是倒數第三名。

前醫藥品查驗中心執行長、台灣大學藥學系臨床藥學研究所兼任教授高純琇為台灣專家代表。高純琇說，個人化精準醫療發展指標設立的目的，是為了衡量各國精準醫療的體質基礎、法規健全以及發展成效。

指標由4大面向的指標群組成，包括資訊面、服務面、技術面、政策面，總計27項指標。台灣總得分為全亞太區第二。

高純琇表示，台灣能獲得高分的主要原因，在於過去數十年所累積的厚實基礎，包括健保資料庫、癌症登記資料庫、臨床試驗資訊整合平台等，為發展精準醫療所必須的健康大數據打下雄厚的發展資本；全球頂尖的資訊科技產業則是最肥沃的土壤，讓精準醫療在台灣擁有各種可能。

不過，高純琇也說，台灣的指標表現並非完美無缺。在新藥新科技的申請與健保給付速度上，台灣仍然有改進空間。

台灣精準醫療產業協會理事長李鍾熙透過遠端視訊在論壇表示，這次台灣能在亞太區指標結果中脫穎而出，顯示台灣精準醫療朝著正確方向前進。台灣擁有全球獨一無二的健保資料庫、健全的癌症登記、完善的電子病歷、優質的醫療服務體系與高端的資訊科技產業，具備一切發展精準醫療的先決條件。

個人化精準醫療發展指標將全球分成五大區塊，包括歐洲區、亞太區、中東區、非洲區及拉丁美洲區。歐洲區34個國家的指標數據結果已在2020年發布。其餘地區，將在2021年完成發布。此次亞太區納入11個國家，包含日本、台灣、南韓、新加坡、馬來西亞、泰國、印度、印尼、紐西蘭、澳洲、中國。