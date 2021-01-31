高溫上看28度！ 吳德榮：周二北部轉濕冷

氣象局持續發布低溫特報，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷；今晨至上午局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。包括：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天空氣逐漸增暖、氣溫回升；各地白天晴朗舒適，高溫可達26度以上，早晚因超強的輻射冷卻，氣溫仍很低，日夜溫差近15度之多，年長者及心血管疾病患者，皆需注意衣著調整。今天北部11至26度，中部10至27度，南部10至28度，東部11至26度。

他表示，周二至周三晨另一波冷空氣影響，迎風面北部、東半部雲量增多，桃園以北轉有局部短暫雨；氣溫明顯下降，與明天白天比降幅達10度，轉濕冷；天氣變化很大。其他地區影響較小，仍為多雲時晴，氣溫略降。

他說，周三白天起至周六冷空氣減弱，氣溫逐日漸升；各地持續晴朗穩定，白天皆有和煦冬陽，夜間輻射冷卻強，日夜溫差常達15度以上，年長者及心血管疾病患者，仍應注意衣著調整。