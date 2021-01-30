解讀剖腹產5／剖腹產率知多少？各院所數據看這裡

●台南安安婦幼診所（剖腹產率25%）

健保大數據顯示，基層診所剖腹產率明顯高於醫學中心、區域醫院，但位於台南市的安安婦幼診所卻剛好相反，108年剖腹產率僅25%，甚至低於同在台南的成大醫學中心48%。該院院長潘咸安說，「台灣少子化嚴重，只要想生，不管用哪種方式生產，相信婦產科醫師都願意配合。」

「自費剖腹產費用南北大不同。」潘咸安說，台北號稱貴族尊榮婦科診所，平均剖腹產費用五萬起跳，有些高達七萬元。相較下南部診所平價得多，以安安婦幼診所為例，不到一萬五。儘管北部費用高，但剖腹產比率卻比南部高。潘咸安分析，北部民眾多半較捨得花，自費剖腹產費用連同坐月子，差不多得花二十幾萬，南部則比較「踏實」，如果沒有必要，「能省就省」。

潘咸安指出，安安婦幼診所遵守健保給付規定，一切照標準行事。另外，在孕婦回診接受產檢時，也會提供正確衛教訊息，讓孕婦瞭解自然產的優點。如果孕婦採取自然產，生產順利，且選擇健保房，住院兩天，出院結帳可能只需自付幾百元。

潘咸安說，年輕孕婦多會上網瞭解自然產、剖腹產的優缺點，不太聽老一輩的建議，挑時辰生產的比率愈來愈低。

潘咸安 台南安安婦幼診所院長 圖╱安安婦幼提供

●台北馬偕醫院（剖腹產率28%）

根據健保署108年統計，馬偕醫院剖腹率28%，遠低於其他醫學中心。馬偕紀念醫院婦產科部主任王有利表示，醫院長期以來就以低於30%的剖腹率為目標，更以新手準媽媽為率先溝通對象，透過精準管控達成此一目標。

王有利說，各大醫學中心婦產科多有每月一次的「周產期罹病及死亡討論會」，馬偕這個會議至少已經運作27年，主要透過統計報表，由主治醫師指導住院醫師，針對每月剖腹產病例的原因進行檢討及討論。王有利表示，婦產科每個月也有全院剖腹產適應症排行，並公布自願、非自願剖腹的當月人次，在不影響醫學指引下，若這個月剖腹產比率高出三成，就會依照適應症排行，檢視醫師對孕婦的處置原因。

結果發現，多年來，非自願剖腹產的適應症第一名為「前一胎剖腹」，還占一半，王有利說，這個現象讓科內醫師達成共識，花更多時間讓第一胎產婦了解剖腹產是否必要。「最重要的就是溝通，有些執意要剖腹，我們會尊重，但也會讓病患了解兩種生產方式的好處及問題。」王有利說，大部分第一胎自願剖腹的原因是「怕痛」，醫師多會透過產檢建立互信醫病關係，本來要求剖腹的媽媽，多會改變心意。

王有利 馬偕紀念醫院婦產科部主任 圖/台北馬偕提供

●林口長庚醫院（剖腹產率28%）

健保署統計，108年度全台剖腹產人數5萬8669人，林口長庚居全台之冠，剖腹產數1885人，剖腹產率為38%。林口長庚醫院產房主任詹耀龍指出，林口長庚有全台最多的產科醫師，接生人數也最多，因此接受剖腹產的產婦也多，但主動要求且沒有剖腹產適應症者，估計僅3%到4%。

詹耀龍表示，林口長庚每月接生人數約300到330名，但並非所有來院生產的產婦，都在林口長庚產檢。林口長庚是重度級急救責任醫院，當周邊診所遇上高危險懷孕或胎兒異常，多會轉來。他估計，林口長庚每接生一百名新生兒，有33名是高危險狀況，需要進到新生兒加護病房。

詹耀龍表示，除了情況特殊的產婦，林口長庚不提倡剖腹產。許多孕婦主動詢問，「可不可以協助剖腹產？」甚至要求擇吉時剖腹，通常會被勸退。主要是剖腹產多了麻醉風險，如腹腔沾黏，可能會有產婦臟器及新生兒受傷風險，若產婦有潛在心臟疾病，麻醉也可能出現意外。

詹耀龍表示，院內也避免讓醫師向孕婦倡議剖腹產，剖腹自費約二萬元，直接納入醫院營收，不會進到醫師口袋，也讓醫師較能秉持客觀的立場，協助孕婦分析，哪一種產程較合適。

詹耀龍 林口長庚醫院產房主任 圖╱詹耀龍提供

●台中茂盛醫院（剖腹產率44%）

在這次健保大數據調查中，茂盛醫院剖腹產率為44%，在地區醫院位居第一。茂盛醫院院長李茂盛表示，該院專精於不孕治療，許多不孕患者接受人工生殖，胚胎順利著床，約一半比率屬於雙胞胎，生產風險較高，為此，許多孕婦選擇剖腹產。

不孕症治療權威李茂盛表示，與一、二十年前相較，現在剖腹產率明顯較低，以前自願剖腹產主要原因是希望寶寶「好命」，但最近幾年則是因為孕婦怕痛。

李茂盛說，許多孕婦怕痛，有些人是痛了好久生不出來而選擇剖腹產。其實現在無痛分娩技術進步，大幅降低自然產疼痛感，如果只因怕痛，倒可不必多挨一刀，在醫師評估下選擇無痛分娩。另一個讓孕婦選擇剖腹產的原因是高齡懷孕。李茂盛表示，晚婚晚孕已成趨勢，許多孕婦年齡都超過四十歲，身體狀況相對較差，為了安全會選擇剖腹產。

茂盛醫院剖腹產率為何偏高？李茂盛解釋，醫院收治眾多不孕症患者，接受人工受孕時，雙胞胎比率高達一半，依現行健保給付條件，適用於剖腹產給付。再者，不孕症患者在接受不孕治療後，後續產檢及生產多在同一家醫療院所，只要收治較多不孕症，剖腹產率也一定跟著提高。

李茂盛 茂盛醫院院長 圖╱茂盛醫院提供

●禾馨新生婦幼診所（剖腹產率44%）

健保數據顯示，108年禾馨新生婦幼診所剖腹產以981人次居基層診所第一名，剖腹產率則是44%。

禾馨醫療執行長蘇怡寧強調，禾馨診所不是「剖腹產」特色醫院，而是「生產」特色醫院，給予媽媽全人照護。蘇怡寧說，多數產婦以自然產為主，但因生產有風險，剖腹產提供一個「救贖」。他解釋，自然產風險最常見胎位不正，另外還有胎盤位置不對的「前置胎盤」、胎兒相對媽媽骨盆還大的「胎頭骨盆不對稱」，或是媽媽身體狀況不佳。

剖腹產的方式，除了需打開腹膜的傳統剖腹產外，現在也有許多媽媽選擇「腹膜外剖腹產」，避開腹膜腔再切開子宮，將胎兒娩出。蘇怡寧表示，腹膜外剖腹產並不是新手術，在過去抗生素不發達時就有，因為不用進到腹腔，較不易引起感染。但因手術方式複雜，且隨著抗生素發展，許多醫師改採傳統剖腹產。

但近幾年發現，腹膜外剖腹產仍有其優點，包括減少感染、術後恢復快等，因此又開始興起。不過仍需有團隊和技術的配合，才能應付如此複雜的手術，也非人人適合。蘇怡寧說，禾馨採雙主治醫師開刀，並配合產科麻醉專科醫師，以經驗值和技術來說，面對腹膜外剖腹更有把握。

蘇怡寧 禾馨醫療執行長 圖╱蘇怡寧提供

●木生婦產科診所（剖腹產率80%）

根據健保署統計，108年度各層級院所剖腹產人次，基層診所排名中，木生婦產科診所以907人次位居第二，但以剖腹產率80%來看，則為整體最高。

木生婦產科診所院長李木生表示，應該沒有80%這麼多，不過來院要求要剖腹產的產婦與過去相比確實大幅增加。產婦要求剖腹產原因大概有幾種，擔心難產最後導致「吃全餐」、擔心胎兒受傷、怕痛、有時辰的迷思、擔心產後陰道鬆弛影響性功能、網路資訊影響產婦決定等。

李木生表示，不僅上述原因，曾有對夫妻，因先生準備外派，搶在出國前，太太滿足月的時間剖腹生產，讓先生能看見孩子。近年則因高齡產婦增加，顧慮的原因更多，院內近年協助的產婦約落在35歲，皆具高齡生產風險，臨床已少見20幾歲孕產婦。院內多採腹膜外剖腹，減少感染。當孕婦主動要求剖腹時，一定會給予衛教，由孕婦選擇，日前也有39歲的孕婦選擇自然產。

院內的麻醉方式，使用多模式自控式硬脊膜外止痛法，以超前部署的概念進行先前止痛，產婦亦可依自己需求加強給藥。目前可達到術後不痛、可動、宮縮無感的良好狀態，產婦可盡早下床活動、哺餵母乳、加快恢復。

李木生 木生婦產科診所院長 圖╱木生婦產科提供