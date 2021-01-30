解讀剖腹產4／生得少、捨得花 自願性剖腹產費用價差大

對於部分婦科診所剖腹產比率及相關費用均高得嚇人，婦產科醫學會理事長黃閔照也覺無奈。他說，這完全取決診所的態度，如果來者不拒，而醫師也覺得自然產的醫糾較多，而剖腹產只需一刀，相較簡單容易，風險也低，當然也會傾向剖腹產。

事實上，婦產科醫學會、衛生福利部均提倡自然產，不鼓勵非必要的剖腹產，為此，健保也擬定嚴格給付標準。不過，黃閔照臨床觀察發現，自願性剖腹產人數愈來愈多，寧願多花點錢也沒關係。

黃閔照分析，這與台灣不孕患者持續增加，以及生產數少等兩大因素有關，許多人接受不孕治療，嘗試多次，費用昂貴，且身心俱疲，順利懷孕後，不想承受任何自然產風險，而指定剖腹產。

此外，台灣平均生產數僅一點多，大部分女性只願意生一胎，生第一胎時，考慮就多一點，常擔心要是待產時間拖得很久，還生不出來，倒不如一開始就選擇剖腹產，免得白痛一場。

國內不孕症治療權威教授李茂盛說，昔日剖腹產幾乎都是公婆的主意，早在媳婦生產前，就花錢請命理師算出金孫出世的良辰吉時，要求醫師必須在幾點幾分執行剖腹產。

近幾年來，女性意識抬頭，要求擇時剖腹產的個案明顯變少。李茂盛說，自然產好處多多，如果硬要挑「好日子」，決定剖腹產時間，千萬不能過於執著，如果一定要依照命理師指示開刀，還可能增加手術風險。

舉例來說，如果預定凌晨一兩點，即使醫師願意，但此時剛好是大夜班，護理師與麻醉醫師、護理師等人力容易不足，一旦發生意外，風險更高言，不可不慎。

李茂盛指出，如果剖腹產時，產婦突然大出血，或是新生兒出生後呼吸窘迫，這時候必須緊急請求外科、小兒科等專科醫師支援協助，風險極高，一有差錯，反而危及產婦及胎兒生命安全，「醫院診所及醫師都不應該順著孕婦及其家屬的意願，而看時接生。」

值得注意的是，依照全民健保規定，產婦如果選擇自願剖腹產，就必須自付一部份手術費用，但這筆費用南北差距甚大。黃閔照指出，少部分婦科診所積極經營品牌形象，以產科界的名牌包包自居，號稱提供更好的醫療服務，例如，防沾黏的貼片等醫材，費用當然就貴上許多。

黃閔照表示，相關醫療費用均需通過當地衛生局審核，只要收費在合理範圍，而產婦也願意自費，婦產科醫學會並無意見。

此外，基於醫師與產婦的信任感，及使用者付費原則，已有部分醫院收取「非常規時間出勤費」。經婦產科醫學會核算後，建議「非常規時間出勤費」應在三千至一萬兩千元之間，黃閔照說，只要通過衛生局審核，就能向產婦及其家屬額外收取這筆費用。

不過，此制上路兩年多，並非每家醫院都會收取這筆費用，例如，同為馬偕體系，台北馬偕收此費用，但新竹馬偕就沒收，黃閔照說，各家醫院考量不同，目前收取「非常規時間出勤費」的醫療院所以基層診所居多。

黃閔照提醒，準媽媽在生產之前，應與醫師充分溝通，由醫師評估情況，選擇最適合的生產方式，站在醫學會立場，如果能夠自然產，就不要剖腹產，沒有必要白挨這一刀。