解讀剖腹產2／近三年剖腹產人數 醫院多下降、診所大增

台灣進入晚婚晚育、生育率低迷的年代，複雜的社會變遷痕跡、當代產婦的特質，都可以從剖腹產的健保給付數據中看出端倪。

健保署統計，106到108年的剖腹產率從34.1%攀升到35.1%，其中自行要求剖腹產人次從3478人次增至3936人次；自行要求剖腹人數在各級醫院都下降，但在診所，三年內持續增加近900人次。

診所剖腹產率也明顯高於各級醫院。綜觀108年全國剖腹產人次最高的40間各級院所，第一名是林口長庚（1885人次），但若將診所前五名的三家禾馨診所加起來，達2531人次，超越林口長庚，恐才是真正的全國之冠。

以剖腹產率看，最高前十名依序是木生婦幼（80%）、菡生婦幼（67%）、馨悅婦產科（61%）、王立文婦產科（51%），成大醫院（48%）、禾馨內湖診所及童綜合醫院（47%）、育禾婦幼診所（46%）、禾馨新生及茂盛醫院（44%）。

台灣婦產科醫學會秘書長、馬偕醫院婦產部資深主治醫師黃建霈分析，一般來說，剖腹產常見於高危險妊娠及生產，比較適合在醫院，診所剖腹比率高，可能是診所配合度高，例如可接受「看時」剖腹，也可能是診所人力及各科資源不如醫院，擔心自然產緊急變化處理不來，傾向剖腹避免醫療糾紛。

另外，少子化也改變產婦想法，捨得花錢購買優質服務，許多診所看準需求，行銷一條龍服務，例如附設月子中心，這些是一般醫院較不會提供的配套。

母胎醫學會創會理事長、長庚醫院婦產部教授主治醫師鄭博仁表示，通常高風險產婦都會轉診到大醫院，診所以低風險產婦為主，剖腹產率還這麼高，確實有待管理。

其實高風險產婦多的醫院，剖腹產率不一定較高，例如接生量大的台北馬偕，一年剖腹產上千人次，剖腹產率僅28%；也有接生多但剖腹產執行很節制的診所，例如安安婦幼診所，剖腹產率也僅25%。

近三年具適應症剖腹產人次變動不大，常見適應症依序是前胎剖腹、胎位不正、產程過長、胎兒窘迫。去年非自行要求的剖腹產中，有1萬8093人因前胎剖腹而再次剖腹；1萬1341人胎位不正；產程遲滯或胎心音窘迫加總1萬2806人。

產房有所謂「吃全餐」，即產婦本來要自然產，等待子宮頸開，也持續內診，可以忍痛或已接受無痛分娩，但最後還是剖腹。

鄭博仁指出，因產程遲滯或胎心音窘迫而剖腹的產婦，很可能就是「吃全餐」，但產程遲滯和胎心音窘迫的判定，與醫師專業和人格特質有關。如果了解「新式產程」進行判斷、膽大心細分辨胎心音是窘迫或生理性減速，知道如何處理生理性減速，又能營造良性溝通而不過度防衛的醫病關係，剖腹產的機會便降低很多。

鄭博仁指出，1950年代建立的舊式產程，子宮頸口開到四公分就算進入活躍期，2014年美國婦產科醫學會與母胎醫學會共同發表新式產程，六公分才算活躍期。

子宮頸口開至幾公分處於活躍期，非常重要，根據新式產程，就知道子宮頸口從四公分到五公分可能超過六小時，五公分到六公分可能超過三小時，低於這速度才算產程延長，醫師因此比較不會過度干預產程，按照舊式，產婦容易被判定為產程過長，建議剖腹，

黃建霈表示，臨床上，「吃全餐」機率不高，大概不超過5%，有些是生到一半，小孩忽然心跳不好又缺氧，別無選擇、只能開刀。過去年代，生產造成的死亡率是百分之一，現已降到萬分之一，因為醫療進步，減少了99%的可能傷亡，所以非自然也不一定不好。

黃建霈認為，民眾不需太執著自己的產程過長，醫師會給予專業判斷與建議，若想嘗試自然產，在沒有危險前提下，醫師會全力協助。

世界衛生組織建議的剖腹產率大約在10%到15%之間，但很多國家的數據都高於此數。鄭博仁表示，長期來看，台灣剖腹產率沒有明顯惡化，在亞洲，比韓國好，但比日本差，還有進步空間。根據各國經驗，重點在減少「吃全餐」的比率、提高剖腹產後自然產比率，從這兩個方向著手並妥善管理，剖腹產率就會下降。