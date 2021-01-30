解讀剖腹產1／李伯璋：鼓勵自然產 健保給付同剖腹產

迎接新生的喜悅之際，準媽媽也要面臨生產的忐忑。自然產或剖腹產？哪一個對產婦有利？只有醫病良好的溝通，才能做出最好的選擇。元氣周報「聰明就醫╳健保大數據」從全國孕婦生產數據統計，探討近年的生產趨勢，提供即將迎接新生兒的家庭參考。

經過數個月的孕育，小寶寶終於來到母親懷抱，這動人的一刻，是許多醫師不畏辛勞投入產科的原動力，身為移植外科專科醫師的健保署署長李伯璋也曾經親身體驗。李伯璋在實習醫師受訓時期，前幾個月在八堵礦工醫院實習，當時也接生了好幾次，自然產、剖腹產都有。當時帶他學習的婦產科醫師還曾經力勸他留下來擔任婦產科住院醫師，只是李伯璋當時已屬意走外科。

「婦產科和移植外科有個相似之處，是願意把兩個生命都交在醫師的手中。」李伯璋說，這樣的醫病關係特別的緊密，個案都期望看到醫師的行醫態度是慎重、負責的。生孩子這件事，對於整個家族來說都是很大的生命轉變，加上現代人越生越少，對於生產經驗的要求提高，通常也會更加捨得花錢。

李伯璋分析，為了滿足產家的期待和需求，現在有很多診所從產檢、生產到坐月子，都設計了一條龍的服務，也有高規格的設備、親切的服務、專長的技術，會到這些診所生產的人，大多數經濟能力也比較好。李伯璋也聽說自己的朋友抱孫子，從生產到坐月子的花費都不便宜，但是大家都捨得花。

李伯璋表示，理想上，自然產是比剖腹產更好，但現實上卻看到剖腹產還是會以一定比率發生。理論和現實的落差，可能就是與這些社會經濟因素有關，或許也有受到某些社會風潮的影響，現在的產婦意見比較多，但醫師與產婦之間就和所有醫病關係一樣，也有資訊不對等的問題，所以很難說剖腹產的結果是出於哪一方的主動或意願。

為了鼓勵自然產，健保給付上已將自然產的給付調高到與剖腹產相同，為了不鼓勵自行要求剖腹產，非自行要求剖腹產的給付也比自行要求的高。非自行要求剖腹產給付三萬六千到三萬七千點，自行要求剖腹產僅給付一萬五千多點，其餘的差額，是民眾要根據各縣市衛生局核定的收費標準去自行負擔，以兼顧健保負擔公平和使用者付費的精神。生產的健保給付雖是包裹式給付，以避免做越多給付越多的現象，但如果是多胞胎，或產婦有其他健康照顧需要，也可以另外向健保署申請給付。

李伯璋表示，雖然每個生產過程都有很多風險和不確定性，不過在現代醫學的進步之下，無論是自然產或剖腹產，相關風險都變得越來越小、越來越可控，產前檢查也能越來越準確地了解胎兒狀況，生產的安全性一直在提升。生產的人力也從過去年代有助產士接生，到後來助產士漸漸失去傳承，轉變為由醫師接生。但最近也開始有一些年輕助產士投入接生，未來不論是在都會或偏鄉，對民眾的生產服務上，都期待有更多元的產科專業人員投入。

產婦的產檢是由國健署支應，生產則是由健保署給付，醫界常提到給付不合理，但產婦也搞不清楚哪一塊是誰給付。對此，李伯璋表示，以人為中心的整合服務、給予專業人員合理的給付，一直是他在健保署努力推動的方向，比較好的技術和藥物，例如更安全的安胎藥或催生藥，健保署都抱持很願意評估和討論的態度；給需要的人最好的治療，也是健保署一貫的目標。

李伯璋表示，現在年輕世代是主要承擔健保財務的族群，對於「使用者付費」和「負擔公平」都很能接受。年輕世代資訊使用能力較高，透過廣泛使用健康存摺，對於自己所使用的醫療服務也越來越具有成本意識。加上年輕人自主意識更強，有更高的意願參與醫病共享決策的過程，不論是自然產或剖腹產，相信都有助於朝向減少不必要醫療行為、促進合理報償、提升服務品質等好的方向前進。