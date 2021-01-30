懸日美景來了！明起高雄、南投接力登場 這2天最容易看到

懸日美景又來了。根據中央氣象局懸日預報，明天起到2月3日，高雄、南投接力登場。氣象局說，明後天很有機會看到。

根據氣象局2021年懸日預報，高雄市苓雅區青年一、二路（民權一路以西），1月31日下午5時20分到下午5時40分、2月1日下午5時17分到下午5時37分、2月2日下午5時15分到下午5時35分，有機會出現懸日美景。夕陽逐日約較前1日早2至3分鐘運行到達街道的中心，其仰角亦較前1日稍高。

至於南投縣的懸日美景路段則為南投市民族路（南陽路以西），時間為2月1日下午5時16分到下午5時36分、2月2日下午5時14分到下午5時34分、2月3日下午5時12分到下午5時32分。夕陽逐日約較前1日早2分鐘運行到達街道的中心，其仰角亦較前1日稍高。

氣象預報員劉沛滕說，明後天都很有機會看到懸日，不過到了下周二、三，北部、東半部會下雨，中南部則雲量增多，看到機會會低些，可能要碰碰運氣。