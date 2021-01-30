營養師市調15家珍珠奶茶熱量 原來店家用這招降低熱量

「台灣國飲」珍珠奶茶廣受歡迎，但高熱量讓不少人卻步，日前營養師高敏敏針對國內15家知名茶飲店的珍奶進行熱量分析，以每毫升的熱量來看，翰林茶館700毫升珍奶熱量431大卡為最低，董事長凃宗和說，身為珍奶創始者，他們選用頂級錫蘭紅茶為主的好茶，沖出來的茶湯滋味濃郁甘醇，可大幅降低糖的用量。

「一杯珍奶熱量相當於一碗飯」是外界對珍奶的普遍印象，讓喜愛珍奶的消費者對它又愛又怕，營養師高敏敏日前針對國內15家知名珍奶的熱量做了高低排行，發現大多數的珍奶不僅是含糖量，就連油脂量也相當高。其中，翰林茶館是此次調查熱量最低的珍奶。

高敏敏分析，一大杯珍珠奶茶的熱量約等於快一碗飯的澱粉，加上13顆方糖的含糖量和20克的油脂。她建議精緻糖攝取不應超過一天總熱量攝取10%，最好能降至5%，以正常男女平均一天最好不要超過20到25克的糖，也就是4分糖到半糖，但通常大杯全糖的含糖量約50克，「所以點了一大杯全糖，就馬上爆了」。

翰林茶館董事長凃宗和表示，多年前他們就和台南市衞生局合作，在菜單中標示茶葉產地和總糖量表、總熱量表，把產品的資訊都透明攤在消費者面前，其實降低珍奶的熱量沒有什麼秘訣，只要不惜成本採用好的茶和鮮奶，便能以少量的糖調出最佳風味。