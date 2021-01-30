聽新聞
test
0:00 / 0:00
天冷溫差大 吃包種茶油料理顧胃又暖心
近來冷氣團一波又一波，早晚溫差也大，除了注意保暖外，用包種茶油做料理也是「食補」的好選擇，油性偏溫和的包種茶油，食用不需擔心燥熱，料理暖身也顧胃，不論是燉雞湯、炒菜或拌麵都相當適合。
坪林為「包種茶之鄉」，是全台最大包種茶產地，除生產高品質茶葉外，包種茶油也遠近馳名，是在地人氣商品。坪林區農會成立北台灣第一座茶油示範工廠，選用安全茶樹種籽壓榨，無任何添加物，不論是自己料理進補，或是年節返鄉賀禮都相當合適。
除了熱賣商品包種茶油外，農會也結合山藥、茶麵線，推出坪林「三好禮」禮盒，價格實惠送禮又體面，來訪坪林的遊客時常人手一盒，相當受歡迎，近期寒流一波接一波，不妨來碗茶油麵線暖暖胃。
坪林區農會總幹事林文恭推薦，包種茶油每天由茶油示範工廠新鮮現榨製成，除了有專人管理外，所有原料都有逐批控管並做追蹤紀錄，從源頭嚴格把關，民眾到坪林「茶鄉」走走，品嚐著名的文山包種茶外，也把最好的茶油帶回家與親友分享。
農業局長李玟表示，新北市輔導坪林區農會成立國產茶油加工示範廠，廠內配置導覽人員，開放給民眾參觀，希望藉此將國產優質茶油推廣給消費者。坪林農會推出的「三好禮」不僅好吃、也融入地方特色，歡迎民眾選購，吃好油也支持在地農特產。茶油因性屬溫和，適合四季進補，且耐高溫的特性適用煎、煮、炒、炸等各種烹調方式。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言