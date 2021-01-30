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新竹市8740劑公費流感疫苗開打 呼籲民眾盡快接種

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市公費流感疫苗今天起配送8740劑3區衛生所及合約院所，市府衛生局呼籲民眾盡快接種。圖／新竹市政府提供
新竹市公費流感疫苗今天起配送8740劑3區衛生所及合約院所，市府衛生局呼籲民眾盡快接種。圖／新竹市政府提供

新竹市公費流感疫苗今天起配送8740劑到3區衛生所及合約院所，擴大全民接種，37家醫療院所配合假日加開門診協助接種，市府衛生局呼籲民眾盡快接種，保障自己及親友健康。

衛生局代理局長楊清媚說，公費流感疫苗開打初期因疫情接種踴躍，中央緊急增購41萬劑疫苗，新竹市已配送8740劑分送3區衛生所及63家合約院所，提供6個月以上民眾接種。

她說，全市65歲以上長輩流感疫苗接種率為47.1%、3到6歲幼童接種率也僅57.8%，呼籲長者及學齡前幼兒等重點族群盡快接種。

衛生局指出，考量接種疫苗後，少數人會有發燒、肌肉痠痛等全身性反應，不易與其他感染分辨，所以請自主健康管理者於自主健康管理期滿後，再接種流感疫苗。

為節省等候及排隊時間，建議民眾接種前可上衛生局網站查詢假日配合接種的合約院所及電話洽詢，確認有疫苗後再前往接種，前往醫療院所或接種站接種時，應落實全程戴口罩、保持安全社交距離及手部衛生等。

衛生局指出，請民眾留意自身健康狀況，並落實勤洗手及咳嗽禮節等衛生防護措施，有呼吸道症狀時應戴口罩，打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻或用衣袖代替，與他人交談時請保持安全社交距離，如有類流感症狀，應就醫並充分休息，降低病毒傳播風險。

流感疫苗 衛生局 社交距離

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