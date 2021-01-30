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60歲婦人吃幾口飯就飽 竟是腹中出現「排球大小水泡」

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院外科醫師廖師賢指出陳姓女病患腹部出現22公分肝囊腫，壓迫到周邊器官，導致常感覺腹脹。圖／南投醫院提供
南投醫院外科醫師廖師賢指出陳姓女病患腹部出現22公分肝囊腫，壓迫到周邊器官，導致常感覺腹脹。圖／南投醫院提供

南投60歲陳姓婦女容易脹氣、上腹悶痛，吃一點東西就覺得很飽。近日發燒，右上腹劇痛、噁心，到南投醫院急診，醫師檢查發現陳女罹患膽結石，加上膽囊炎引起急性腹痛，也發現她肝臟有顆直徑22公分的肝囊腫，經腹腔鏡切除肝囊腫及膽囊，解決腹痛問題，她的飲食也恢復正常。

有些人吃點東西就有飽足感，讓人羨慕。陳姓女病患到南投醫院檢查時，醫師發現她腹脹和飽足感，竟是腹中有顆直徑22公分的水泡，如同一顆小排球壓在腹部，導致周遭器官產生腹脹、腹痛。

南投醫院外科醫師廖師賢說，肝囊腫俗稱肝水泡，是囊腫裡頭充滿液體，為良性肝臟疾患，可能是先天或外傷導致。但跟「肝腫瘤」有極大的區別，許多病患擔心會不會惡化成肝腫瘤，廖師賢說，根據目前文獻資料，沒有跡象顯示肝囊腫會變成惡性腫瘤。

而肝囊腫可能為一個或多個，大小也不一定，可的小於0.2公分，也可能大至20公分。肝囊腫如果無症狀，一般不需要處置，定期追蹤即可。如果囊腫過大或持續長大，則需進一步治療甚至切除。

肝囊腫體積過大除了壓迫周遭器官產生腹脹、腹痛、噁心或嘔吐，也容易受到外力壓迫而破裂，導致肝臟出血引發更嚴重的併發症。陳姓病患水泡大小達22公分，簡直像顆小排球，所以會出現食慾變差、容易腹脹等不適感。

經腹腔鏡實施肝囊腫及膽囊切除術，腹腔鏡手術傷口較小、復原較快，她接受腹腔鏡手術後，除解決了膽囊炎造成的反覆腹痛，胃口也有明顯改善。

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