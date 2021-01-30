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春節蘿蔔糕當正餐吃 營養師：毋湯！血糖易飆升
農曆春節將至，豐原醫院營養師賴侑伶提醒糖尿病患者要注意，往年10位患者中有6人因血糖控制不好再回到醫院就診，因為常在春節期間一餐吃很多，下一餐吃很少，造成血糖明顯起伏，有的還將蘿蔔糕當正餐在吃，害得血糖一下子就升高。
豐原醫院營養師賴侑伶表示，蘿蔔糕和飯都屬於澱粉類食物，3塊蘿蔔糕等同7分滿的白飯，年後常有阿公、阿嬤的糖化血色素升高，正常值7，卻多出正常值1至2%，主要是將7、8塊蘿蔔糕當一餐正餐吃，其他蛋白質、蔬菜也沒有補充，造成血糖一下子上升。
賴侑伶說，或是以為午餐吃很多，晚餐改吃清淡少一點，以為血糖會回到正常值，但往往忽略血糖下降速度並不會那麼快，反而容易造成血糖控制上出問題，出現頭暈、口渴、疲倦、尿多等症狀。
賴侑伶說，春節期間血糖並沒有放假，慢性疾病患者、糖尿病患者都應該注意血糖、血壓的控制，含醣食物及高鹽食物要盡量避免食用，三餐均衡飲食，才能減少春節後血糖攀升。
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