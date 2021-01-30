台鐵春節管制站票 電子票證恐成漏洞？ 列車長批政策淪「講幹話」

（10:54更新）

台鐵局今天上午補充電子票證管制重點如下：一是普悠瑪、太魯閣禁用電子票證乘車；二是PP自強號編組為12輛，有餘裕容納電子票證旅客，DMU自強號視旅客量必要時尚可再加掛車廂。三是所有站票均由票務系統管制，不會超量；最後視輿情已協調高鐵請其加開列車。

（10:15更新）

因應國內疫情升溫，交通部宣布春節高鐵停售自由座，台鐵每列城際列車也將限制站票120張，持電子票證則不受限。消息一出，外界擔心，民眾仍可持悠遊卡等電子票證刷卡入站搭自強號，恐成為防疫漏洞。列車長也批評執行上很有困難，政策淪為「講幹話」。對此，台鐵局表示，將適時加開班次及加掛車廂來因應。

根據規畫，春節台鐵限制發售站票，僅針對長途城際列車（普悠瑪號、太魯閣號、自強號、莒光號等對號列車），限制發售站票120張，每節車廂至多站15人，並無限制短途持回數票及電子票證旅客。

消息一出，就有民眾質疑，若旅客持電子票證乘客擅自搭自強號，怎麼解決？不具名列車長也坦言，「根本很難管」，因為沒有公權力，即便抓到未按規定乘客，也無法要求他下站不得乘車。當月台一次塞了幾百個人，列車長更是無法辨別各自要搭什麼車，政策面宣告跟執行面存在落差，新政策淪為「講幹話」。

另有列車長說，該政策立意良善，但真的沒有想清楚，若真想要管控，最好的狀況是電子票證一律不准上自強號。遺憾的是，每天動輒數十萬人次使用電子票證搭車，過年根本禁止不了。

對此，台鐵表示，目前對號列車針對自強號限制站票張數每節車廂15張，希能降低車廂擁擠度，考量通勤學仍有持電子票證乘車需求。未來並將視旅客搭乘狀況，適時加開班次及加掛車廂來因應。

台鐵說，考量已要求旅客進站乘車前須量測體溫及乘車時全程配戴口罩，現階段除普悠瑪、太魯閣禁用電子票證乘車，暫不限制旅客持電子票證乘車。

台鐵強調，疫情爆發迄今，旅客數量跟以往有差，政策都經過通盤考量，也相信大部分人會遵守。況且春節通勤的人本來就比較少，就算使用電子票證也是短途居多，長程都會買座位或是站票，加上進站都有量測體溫、配戴口罩，相信就算沒有保持社交距離，安全上的防護也不會有問題。