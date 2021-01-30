還有41萬劑公費流感疫苗！ 今天起開放全民接種

自今天起公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種民眾接種，至疫苗用罄為止，截至昨天還有剩餘41萬劑可施打，指揮中心指揮官陳時中呼籲，尚未接種的計畫對象，尤其是65歲以上長者及學齡前幼兒等重點族群儘快接種，以保障自身及周遭人員的健康。

本流感季公費流感疫苗共採購601.6萬劑，自去年10月5日開打，開打初期，因新冠肺炎疫情民眾接種踴躍，共增購41萬劑疫苗，其中35萬劑為限18歲以上使用自美國專案進口Flublok四價流感疫苗，該增購疫苗已配送至地方政府衛生局轉發轄區合約院所及衛生所，提供民眾接種。

陳時中表示，這次採購的數量可以滿足大家需要，國內自去年10月迄今，流感疫情控制良好，僅一例感染H3N2流感併發重症病例，尚無死亡病例，均明顯低於前4年的流感季同期，2016至2020年同期重症病例數為256至845例、死亡數41至137例。

陳時中提醒，雖然今年流感疫情未達流行期，但因為往年春節人群南來北往，加速病毒傳播速度，都會達到門急診高峰，春節將至，全民可盡快至3731家合約院所施打流感疫苗，民眾前往醫療院所或接種站接種時，應落實佩戴口罩、適度保持安全距離及手部衛生等措施。

為節省等候及排隊時間，建議民眾接種前可先至各地方政府衛生局網站或疾管署a href="https://antiflu.cdc.gov.tw/ " target="_blank">流感防治<一網通查詢，並電洽有提供接種服務的院所進行預約，確認有疫苗後再前往接種。

考量接種疫苗後，少數人會有發燒、肌肉酸痛等全身性反應，不易與其他感染分辨，所以建議自主健康管理者，於自主健康管理期滿後，再接種流感疫苗。

請民眾留意自身健康狀況，並落實勤洗手及咳嗽禮節等衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，請保持安全社交距離。民眾如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，以降低病毒傳播的風險。