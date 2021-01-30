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美女醫師提醒：口腔潰瘍2周內可癒合 菸檳榔小心口腔癌

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
邱于容指出，假牙產生的磨損傷口，如果久未癒合，亦可能癌化機會。圖／台中榮總嘉義分院
邱于容指出，假牙產生的磨損傷口，如果久未癒合，亦可能癌化機會。圖／台中榮總嘉義分院

嘉義36歲張姓男子長期有抽菸、嚼檳榔習慣，日前發現左舌有腫塊、約3個月後到醫院就診，並開始戒檳榔，因腫塊持續未消失，接受切除手術並證實為舌癌一期。醫師提醒，口腔潰瘍約2周內可癒合，若久未癒合應到醫院檢查。口腔癌期別越晚，腫瘤範圍越大，若未即時就醫，恐造成生命危險。

衛生福利部統計，台灣近年口腔癌發生率占十大癌症前5名，過去年紀越大發生率越高，但近年年齡層有下降趨勢，常見於青壯年男性，特別是勞動人口，因為個人、工作、環境等因素，藉檳榔或菸酒以提神、交際應酬。

台中榮總嘉義分院醫師耳鼻喉部邱于容表示，部分民眾認為檳榔不加入紅白灰、荖花等其他添加物，就不會有致癌危險，但「檳榔」為世界衛生組織承認的致癌物，不論有無添加物都可能致癌，若同時有嚼檳榔、抽菸、喝酒習慣，罹患口腔癌機率更高達123倍。

邱于容指出，假牙產生的磨損傷口，如果久未癒合，亦可能癌化機會，過去就曾有6旬女性，無抽菸、喝酒及嚼檳榔習慣，疑因假牙摩擦導致舌側傷口，因癒合不良就診，發現潰瘍性腫塊，經切片證實為第二期舌癌，後續接受舌腫瘤切除術以及頸部淋巴清除術，手術至今仍在定期追蹤。

邱醫師提醒，民眾平日可於刷牙時留意口腔內是否有不明的突起、粗糙纖維化、紅白斑塊等，或是吞嚥時有異物感，若經過一段時間仍未改善，就應該就醫檢查。另有嚼檳榔習慣民眾，口腔黏膜表面通常有殘存渣滓掩蓋，導致不易檢查口腔黏膜的變化，建議民眾就醫檢查前先暫停幾天不嚼檳榔，以利檢查。

「檳榔」為世界衛生組織承認的致癌物，不論有無添加物都可能致癌。記者卜敏正／攝影
「檳榔」為世界衛生組織承認的致癌物，不論有無添加物都可能致癌。記者卜敏正／攝影
「檳榔」為世界衛生組織承認的致癌物，不論有無添加物都可能致癌。記者卜敏正／攝影
「檳榔」為世界衛生組織承認的致癌物，不論有無添加物都可能致癌。記者卜敏正／攝影

抽菸 口腔癌

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