中南部再現空汙 敏感族群減少戶外劇烈活動

財政部日前公布11-12月份的統一發票號碼，不少人已經拿出自己有的發票對獎，希望能中獎為生活添上一點小確幸，有一名網友接到麵包店妹妹的電話表示有一張發票中了頭獎20萬，要他記得去兌獎，但沒想到，他怎麼翻袋子都找不到這張發票，讓他秒從天堂掉進了地獄。

2021-01-30 10:18