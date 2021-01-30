聽新聞
test
0:00 / 0:00
中南部再現空汙 敏感族群減少戶外劇烈活動
環保署提醒中部、雲嘉南、高屏地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動(橘色提醒)。環保署說，環境風場為東風時，受地形影響西半部擴散條件不佳，若產生背風渦旋，易使局部地區濃度上升。
環保署說，今天白天起大陸冷氣團逐漸減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件不佳，汙染物易累積；下周二東北季風稍增強，迎風面北部地區擴散佳，南部地區位於下風處，易累積汙染物；下周三至周四東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件再轉差，須留意汙染物累積情形。
環保署說，空氣品質受氣象條件影響大，可以利用空氣品質監測網資訊、「愛環境資訊網」 查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP可以設定不同警戒值，強化個人防護。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言