快訊

還有41萬劑公費流感疫苗！ 今天起開放全民接種

台鐵春節管制站票 電子票證恐成漏洞？列車長批「講幹話」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中南部再現空汙 敏感族群減少戶外劇烈活動

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
未來一周空氣品質預報。圖／取自環保署空氣品質監測網
未來一周空氣品質預報。圖／取自環保署空氣品質監測網

環保署提醒中部、雲嘉南、高屏地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動(橘色提醒)。環保署說，環境風場為東風時，受地形影響西半部擴散條件不佳，若產生背風渦旋，易使局部地區濃度上升。

環保署說，今天白天起大陸冷氣團逐漸減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件不佳，汙染物易累積；下周二東北季風稍增強，迎風面北部地區擴散佳，南部地區位於下風處，易累積汙染物；下周三至周四東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件再轉差，須留意汙染物累積情形。

環保署說，空氣品質受氣象條件影響大，可以利用空氣品質監測網資訊、「愛環境資訊網」 查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP可以設定不同警戒值，強化個人防護。

環保署 空氣品質 冷氣團

延伸閱讀

南台灣空汙嚴重 環團批高雄民進黨8名立委無作為

高雄天空灰濛濛 午後空氣品質有機會好轉

空氣品質多日不良 屏東縣啟動空汙應變機制

南部空品紅通通 起霧加汙染物請減少出門運動

相關新聞

苗栗造橋7.8度！ 吳德榮：下周二變天又轉冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨海上的空心胞狀雲已轉變為層狀雲，堆積在台灣東...

台鐵春節管制站票 電子票證恐成漏洞？ 列車長批政策淪「講幹話」

因應國內疫情升溫，交通部宣布春節高鐵停售自由座，台鐵每列城際列車也將限制站票120張，持電子票證則不受限。消息一出，外界...

60歲婦人吃幾口飯就飽 竟是腹中出現「排球大小水泡」

南投60歲陳姓婦女容易脹氣、上腹悶痛，吃一點東西就覺得很飽。近日發燒，右上腹劇痛、噁心，到南投醫院急診，醫師檢查發現陳女...

春節蘿蔔糕當正餐吃 營養師：毋湯！血糖易飆升

農曆春節將至，豐原醫院營養師賴侑伶提醒糖尿病患者要注意，往年10位患者中有6人因血糖控制不好再回到醫院就診，因為常在春節...

麵包店妹妹通知「發票中頭獎20萬」五分鐘後悲劇上演了

財政部日前公布11-12月份的統一發票號碼，不少人已經拿出自己有的發票對獎，希望能中獎為生活添上一點小確幸，有一名網友接到麵包店妹妹的電話表示有一張發票中了頭獎20萬，要他記得去兌獎，但沒想到，他怎麼翻袋子都找不到這張發票，讓他秒從天堂掉進了地獄。

還有41萬劑公費流感疫苗！ 今天起開放全民接種

自今天起公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種民眾接種，至疫苗用罄為止，截至昨天還有剩餘41萬劑可施打，指揮中心指揮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。