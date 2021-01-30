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公費流感疫苗擴大施打 屏東縣尚有1.67萬劑

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣政府衛生局指出，縣內已完成19萬5883劑流感疫苗接種，仍有1萬6777劑供尚未接種者施打。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府衛生局指出，縣內已完成19萬5883劑流感疫苗接種，仍有1萬6777劑供尚未接種者施打。圖／屏東縣政府提供

為發揮流感疫苗最大效益，中央流行疫情指揮中心宣布，今天起公費流感疫苗擴大供尚未接種的民眾接種，至疫苗用罄為止。屏東縣政府衛生局表示，縣內已完成19萬5883劑流感疫苗接種，仍有1萬6777劑供尚未接種者施打。

中央流行疫情指揮中心指出，今天起，公費流感疫苗擴大提供尚未接種的民眾接種，直到疫苗用罄為止，也呼籲，65歲以上長者及學齡前幼兒等重點族群施打，以保障自身及周遭人員的健康。

縣府衛生局指出，縣內已完成19萬5883劑流感疫苗接種，仍有1萬6777劑，同時呼籲尚未接種者盡快施打。

衛生局表示，為減少流感病毒散播，保護個人及家人健康，最直接有效的方式就是接種流感疫苗，另外，國內所使用的流感疫苗，上市前皆經過嚴格審驗，具安全性，請民眾放心接種，接受最佳的健康保護。

衛生局提醒，為節省民眾等候及排隊時間，建議接種前，事先來電洽詢與預約，確認有疫苗後再前往接種。也呼籲，民眾前往醫療院所時，應落實佩戴口罩、適度保持安全距離及手部衛生等措施。

相關訊息可至衛生局網站／衛生業務／疾病管制科／流感疫苗接種專區查詢。

屏東縣政府衛生局指出，縣內已完成19萬5883劑流感疫苗接種，仍有1萬6777劑供尚未接種者施打。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府衛生局指出，縣內已完成19萬5883劑流感疫苗接種，仍有1萬6777劑供尚未接種者施打。圖／屏東縣政府提供

流感疫苗 衛生局 屏東縣政府

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