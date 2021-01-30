麵包店妹妹通知「發票中頭獎20萬」五分鐘後悲劇上演了

財政部日前公布11-12月份的統一發票號碼，不少人已經拿出自己有的發票對獎，希望能中獎為生活添上一點小確幸，有一名網友接到麵包店妹妹的電話表示有一張發票中了頭獎20萬，要他記得去兌獎，但沒想到，他怎麼翻袋子都找不到這張發票，讓他秒從天堂掉進了地獄。

網友在臉書「爆怨公社」發文，他日前接到了麵包店店員妹妹打來的電話，跟他說有1張11月用70元買2個虎皮蛋糕的發票中頭獎20萬，提醒他要記得去郵局兌獎，他當下聽到開心的都要飛上天了，直覺20萬就在平常放發票的袋子裡，於是想馬上把它找出來。

結果找了五分鐘後，卻怎麼都找不到這張發票，他也瞬間從天堂掉進地獄，崩潰的說「杯具(悲劇)了，到底在哪裡」、「天哪！為什麼要讓我知道，然後又讓我找不到」、「難道這就是人蔘(人生)」、「比悲傷更悲傷的事」。

其他網友看了也紛紛留言「別急，你太緊張了，再找一次」、「人生最遠的距離，就是在眼前，而我卻看不到」、「比悲傷更悲傷的事真實上演」、「等領獎期限一過它就出現了」、「被洗衣機分解了嗎XD」，也有人勸他「整理發票的重要性，載具更方便」。