整理包／國道NG行為不可不知！ 內側龜速恐被重罰1.2萬

別把高速公路當一般道路我行我「速」，高速公路局官方臉書粉絲頁「高速小飛力」提醒駕駛人，留意國道NG行為，龜速車恐遭重罰。國道上除了最高速限，其實還有最低速限，所以不可以開太慢。

「高速小飛力」表示，在車流順暢的條件下，外側車道車速不得低於時速60公里，中線車道則不得低於時速80公里，至於內側車道不僅是超車車道，且依照路段車速，不得低於時速「90公里」、「100公里」以及「110公里」，開太慢也是違規。尤其是內側車道規定更是嚴格，「千萬不要以為每一車道都一樣」，開內側不要「龜」，否則違「規」是要受罰的。

「高速小飛力」表示，時速低於80公里慢速車，應行駛外側車道；內側車道為超車道，大型車及慢速車應行駛外側車道。如果違規占用內側車道，最高罰6000至1萬2000元。內側車道限行最高速限小型車，內側車道為超車道及限行最高速限小型車。

●問：高速公路車道使用規定為何？

答：

有關高速公路車道行駛規定，「高速公路及快速公路交通管制規則」第8條已明確規範；主要依據「不同車種及車速車輛應分道行駛」之原則訂定，旨在建立良好行車秩序並增進行車安全。

依前揭規定，大型車輛及在最高速限每小時90公里以上之路段行駛速率低於每小時80公里之小型較慢速車輛，應行駛於外側車道，但得暫時利用緊臨外側車道之車道超越前車。內側車道為超車道，但小型車輛於不堵塞行車狀況下，得以該路段容許之最高速限行駛於內側車道，旨在發揮道路使用之最高效益且不影響內車道為超車道之功能。

在交通壅塞時，因行車速率較低，小型車得不受前揭車道使用規定限制，行駛於各車道。

●問： 高速公路各車道之行駛車種及行車速率之限制為何？

答：

外側車道：專供大型車及時速低於80公里小型車行駛。

內側車道：供小型車超車使用，另小型車於不堵塞行車之狀況下，得以該路段之最高速限行駛。

其他車道：可供時速80公里以上、最高速限以下小型車行駛。另大型車及時速低於80公里小型車可利用緊鄰外側車道之車道超車。

●問： 車輛行駛於高速公路，未依規定使用車道之罰則為何?

答：

依據「道路交通管理處罰條例第33條第1、2項」及「違反道路交通管理事件統一裁罰基準表」，未依規定車道行駛之相關罰則如下：

慢速小型車及大型車違規行駛內側車道以外之車道，處汽車駕駛人4000元以上、6000元以下罰鍰。

慢速小型車及大型車違規行駛內側車道，未堵塞超車道行車者，處汽車駕駛人5000元以上、6000元以下罰鍰。

行駛高、快速公路利用內側車道超車，超車後，如有安全距離未駛回原車道，且未以最高速限行駛，致堵塞超車道者，處汽車駕駛人6000元以上、1萬2000元以下罰鍰。

小型車未以規定之最高速度行駛內側車道，處汽車駕駛人3000元以上、6000元以下罰鍰。

●問： 高速公路路肩使用規定及罰則為何?

答：

鑑於近年高速公路發生多起違規使用路肩造成嚴重事故案件，高速公路局特再次宣導違規使用路肩之嚴重性，並呼籲用路人依規定行駛。依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第12條規定：「汽車行駛高速公路及快速公路，除於規定之停車處外，不得在路肩及路肩外、中央分隔帶、隧道內、交流道或收費站區停車。但遇有濃霧、濃煙、強風、大雨等特殊狀況嚴重影響行車安全時，得在路肩暫停，並應顯示危險警告燈，視線清晰時，應即恢復行駛」。

高速公路路肩係提供有特殊狀況之車輛暫停及救護車、警車、公務車於執行公務或救援時使用。另由於路肩寬度較一般車道窄，車輛若違規占用、行駛或利用其超車，除延誤救災及事故處理時效外，更易造成事故（如：衝撞暫停在路肩之車輛，擦撞路側護欄等）。

依據「道路交通管理處罰條例第33條第1項第9款」及「違反道路交通管理事件統一裁罰基準表」，行駛高快速公路違規行駛路肩，小型車部分處汽車駕駛人4000元以上、6000元以下罰鍰、大型車部分處汽車駕駛人6000元罰鍰。