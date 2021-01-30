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苗栗造橋7.8度！ 吳德榮：下周二變天又轉冷

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨海上的空心胞狀雲已轉變為層狀雲，堆積在台灣東側，顯示上游已無冷空氣南下；因台灣地形造成輻合作用，東側近海有圓弧狀降水回波；東北部略受波及而有零星少量降雨。

他說，強冷空氣雖已減弱，但因輻射冷卻加成，今晨截至5時50分苗栗造橋出現7.8度，為這波強冷空氣在全台平地，所創下的最低氣溫紀錄。

今天白天起至下周一冷空氣減弱、氣溫逐日回升；各地白天晴朗舒適、早晚氣溫很低，日夜溫差逐日擴大，需注意衣著調整。今天北部12至22度，中部10至26度，南部10至27度，東部12至24度。

下周二至周三晨另一波冷空氣影響，迎風面北部、東半部雲量增多，北台灣氣溫明顯下降；桃園以北轉有局部短暫雨，轉濕冷；其他地區影響較小，仍為多雲時晴，氣溫略降。

下周三白天起至周五冷空氣減弱，北台灣天氣好轉；各地氣溫逐日回升，白天有和煦冬陽，夜間輻射冷卻強，日夜溫差常達15度左右，仍應注意。

輻射 吳德榮 中央大學

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