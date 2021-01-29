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羨慕！ 中華郵政郵差擬加薪兩千五、內勤加薪近五千

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中華郵政自92年改制後，卻出現員工同工不同酬狀況，引發爭議。圖／本報資料照片
中華郵政自92年改制後，卻出現員工同工不同酬狀況，引發爭議。圖／本報資料照片

中華郵政92年改制為公司後，公務人員轉調人員，但新進員工卻沒有公務員保障，導致出現「同工不同酬」的情況，兩者津貼最多差了近五千元，引發中華郵政員工不滿，質疑郵局基層從業人員的起薪較其他國營企業低，一路從2019年開始上街頭抗議，希望爭取加薪。

為此，中華郵政公司強調，重視員工福利待遇事項，與中華郵政工會正向溝通、協調，並積極努力提升基層同仁待遇。有關核發職務待遇案，昨已依程序提董事會通過，並在今天函報交通部，將依核定程序辦理。預估外勤郵務士每月將加薪近2500元，內勤每月可多4850元，將轉陳行政院爭取調薪。

中華郵政表示，公司改制至今已18年，截至去年底，轉調人員為9931人，職階人員為1萬4194人，約僱人員則有2198人，合計1萬6392人，占全體員工2.6萬餘人的62.27%。

根據中華郵政公司規劃，核發對象包括專任收投、接送工作的外勤郵務人員，每月的收投加給，從現行的每月3571元，增加到6065元，名稱同時轉換為「職務待遇」，每月實質增加近2500元。此外，月台搬運工等外勤人員，以及窗口、郵件處理等內勤人員，擬核發職務待遇約每月4850元。

中華郵政表示，為激勵基層人士士氣，加速縮短、兩制人員的薪資差異，並配合中央鼓勵企業加薪政策，以改善年輕人低薪問題，因此提出相關職務待遇案。不過為了避免財務衝擊，第一階段已政院核定後，第一年核發前述「職務待遇」的七成五為原則，第二階段則於政院核定後兩年內足額發給。

根據中華郵政估算，全案若以110、111及112年度來估算，每年支付各項用人費用約8.84億元、12.39億元及20.85億元(含調薪估算7.77億元)。另累計樽節用人費各為10.12億元、14.75億元、19.65億元。獲核准實施後，將全面重新訂定勞動契約後執行，以確保外勤收投加給可順利轉換職務待遇。

中華郵政 行政院 公務員

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