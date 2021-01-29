「文訊」評選21世紀上升星座 60部作品入列

由「文訊」雜誌籌辦的「21世紀上升星座：1970後台灣作家作品評選（2000-2020）」今舉行頒獎典禮，從跨距20年、1萬4千多部作品中選出60部當代作家作品。以台文小說「復活的人」獲選的胡長松表示，在上個世紀，無從想像台語小說能被收進主流書單，呼籲大家給予各族群母語文學最大支持；移居台灣的香港作家廖偉棠則以詩集「一切閃耀都不會熄滅」獲選，他認為，詩歌相對邊緣且不合時宜，但也正因不合時宜，能更猛烈地衝撞社會。

擔任小說組頒獎人的作家白先勇致詞時表示，現在很少有地方能像台灣，擁有各種題材嘗試的作家，文學百家爭鳴、百花齊放，對此欣欣向榮的景象，他感到非常高興，他更對著台下獲獎的作家群說，「在我看來，(你們)年輕得不得了，真高興能與年輕作家交流。」

文訊說明，此次評選梳理2000年以後持續出版作品的50歲（含）以下台灣文學作家，意圖站在2020年末，回望本世紀台灣文學的歷程與展望，讓讀者從中窺見時代的文學風景。

評審委員之一的向陽分析，70後世代作家的共同書寫特質是題材多樣豐富，從內在到外在世界的探觸挖掘，寫作技巧上也不再獨尊單一美學，兼採上一代寫實主義、現代主義的手法，或鎔鑄魔幻、類型敘事，寫出具後現代、後殖民內蘊的作品，拓延了台灣文學的表現空間，第三則是跨文類、跨知識的雜揉和伸展。

堅持以全台語創作的胡長松表示，獲選的20本小說，代表的是這世代20種不同視野，題材涵蓋鄉土認同、性別、政治傷痕、科幻及奇幻書寫等，並成就了多元豐富的台灣風景。

胡長松提及，在上個世紀，無從想像台語小說能被收進主流書單，他今天的發言，也代表了一批長久在沉默中書寫的創作者，及支持他們的出版社，呼籲大家給予各族群母語文學最大的關心與支持。

以「花都開好了」一書獲選散文組的作家王盛弘認為，掌聲與聚光燈往往給了得獎者，因此他特別感謝文訊團隊的辛勞。

廖偉棠表示，身為移民來台的港人、年紀也將超出評選對象範圍，再加上創作文類是新詩，讓他具備多重邊緣身分，但他認為，詩本身即超越時空限制，對一名詩人而言，國別、年齡都不在話下。他提及，詩歌在文學領域較邊緣，且是不合時宜的寫作，但也正因為詩的不合時宜，能更猛烈地衝撞這矛盾的當代社會。