會開瓦斯就會煮續攤篇／人少也能吃好料：蒜香金沙蝦仁炒飯
這道金光閃閃的黃金炒飯，充滿鹹蛋黃與雞蛋黃的雙重風味，再搭配超級大的蝦仁，除了視覺效果一級棒之外，尾韻那蒜香與蝦油香的風味真的有夠讚！強烈推薦對鹹蛋黃料理情有獨鍾的朋友試作，保證一吃就愛上！
【蒜香金沙蝦仁炒飯】
● 材料（2 人份）
白飯 2 碗（400 克）
蝦仁 12 隻
鹹蛋黃 3 顆
雞蛋黃 2 顆
蔥 2 支
蒜頭 6 瓣
● 蝦仁醃料
米酒 1/2 大匙
鹽 1/4 小匙
● 調味料
鹽 1/2 小匙
糖 1/4 小匙
● 作法
1．蔥切蔥花、蒜頭切末、雞蛋黃打散、鹹蛋黃壓扁切碎、蝦仁去腸泥以蝦仁醃料抓醃10分鐘備用。
2．打散的雞蛋黃加入白飯中抓勻備用。
3．原鍋內下4大匙油，放入蝦頭與蝦殼中火煸5分鐘，煸出蝦油（油呈紅色）後丟棄蝦頭與蝦殼。
4．接著放入蝦仁大火煎熟取出備用。
5．放入鹹蛋黃並以中火拌炒。
6．炒至起泡後，下蒜末爆香。
7．接著加入飯以大火炒鬆及上色。
8．最後放蝦仁、蔥花及調味料，再次拌炒均勻即完成。
● 小知識
1．飯中加雞蛋黃可使成品呈現金黃色，不使用全蛋是因為水分過多很難炒開。
2．鹹鴨蛋蛋白可留著炒菜；雞蛋白可留著抓醃肉或是炒蛋來吃。
3．炒的過程若覺得太乾可補1大匙米酒或 水增加濕潤度。
● 作者介紹：大象主廚（大象發福廚房），知名人氣料理社群「大象發福廚房」（IG、臉書）主持人，擁有中餐、西餐、烘焙、咖啡等證照，曾任職於知名料理品牌企業，現從事料理相關工作，持續研發高人氣且方便製作的美味料理，著有《會開瓦斯就會煮》、《會開瓦斯就會煮【續攤】》。
【以上摘文選自《會開瓦斯就會煮【續攤】》、作者：大象主廚（大象發福廚房）、圖文提供：野人文化、整理：記者柯意如】
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