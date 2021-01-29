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會開瓦斯就會煮續攤篇／人少也能吃好料：蒜香金沙蝦仁炒飯

野人文化 / 文／大象主廚（大象發福廚房）
蒜香金沙蝦仁炒飯，在家吃很享受。圖／野人文化 提供
蒜香金沙蝦仁炒飯，在家吃很享受。圖／野人文化 提供

這道金光閃閃的黃金炒飯，充滿鹹蛋黃與雞蛋黃的雙重風味，再搭配超級大的蝦仁，除了視覺效果一級棒之外，尾韻那蒜香與蝦油香的風味真的有夠讚！強烈推薦對鹹蛋黃料理情有獨鍾的朋友試作，保證一吃就愛上！

【蒜香金沙蝦仁炒飯】

● 材料（2 人份）

白飯　2 碗（400 克）

蝦仁　12 隻

鹹蛋黃　3 顆

雞蛋黃　2 顆

蔥　2 支

蒜頭　6 瓣

蒜香金沙蝦仁炒飯材料。圖／野人文化 提供
蒜香金沙蝦仁炒飯材料。圖／野人文化 提供

● 蝦仁醃料

米酒　1/2 大匙

鹽　1/4 小匙

● 調味料

鹽　1/2 小匙

糖　1/4 小匙

● 作法

打散的雞蛋黃加入白飯中抓勻備用。圖／野人文化 提供
打散的雞蛋黃加入白飯中抓勻備用。圖／野人文化 提供
蝦仁大火煎熟取出備用。圖／野人文化 提供
蝦仁大火煎熟取出備用。圖／野人文化 提供
加入飯以大火炒鬆及上色。圖／野人文化 提供
加入飯以大火炒鬆及上色。圖／野人文化 提供
放蝦仁、蔥花及調味料拌炒。圖／野人文化 提供
放蝦仁、蔥花及調味料拌炒。圖／野人文化 提供

1．蔥切蔥花、蒜頭切末、雞蛋黃打散、鹹蛋黃壓扁切碎、蝦仁去腸泥以蝦仁醃料抓醃10分鐘備用。

2．打散的雞蛋黃加入白飯中抓勻備用。

3．原鍋內下4大匙油，放入蝦頭與蝦殼中火煸5分鐘，煸出蝦油（油呈紅色）後丟棄蝦頭與蝦殼。

4．接著放入蝦仁大火煎熟取出備用。

5．放入鹹蛋黃並以中火拌炒。

6．炒至起泡後，下蒜末爆香。

7．接著加入飯以大火炒鬆及上色。

8．最後放蝦仁、蔥花及調味料，再次拌炒均勻即完成。

● 小知識

1．飯中加雞蛋黃可使成品呈現金黃色，不使用全蛋是因為水分過多很難炒開。

2．鹹鴨蛋蛋白可留著炒菜；雞蛋白可留著抓醃肉或是炒蛋來吃。

3．炒的過程若覺得太乾可補1大匙米酒或 水增加濕潤度。

放入蝦頭與蝦殼中火煸5分鐘，煸出蝦油。圖／野人文化 提供
放入蝦頭與蝦殼中火煸5分鐘，煸出蝦油。圖／野人文化 提供
放入鹹蛋黃並以中火拌炒。圖／野人文化 提供
放入鹹蛋黃並以中火拌炒。圖／野人文化 提供
炒至起泡後下蒜末爆香。圖／野人文化 提供
炒至起泡後下蒜末爆香。圖／野人文化 提供

● 作者介紹：大象主廚（大象發福廚房），知名人氣料理社群「大象發福廚房」（IG、臉書）主持人，擁有中餐、西餐、烘焙、咖啡等證照，曾任職於知名料理品牌企業，現從事料理相關工作，持續研發高人氣且方便製作的美味料理，著有《會開瓦斯就會煮》、《會開瓦斯就會煮【續攤】》。

【以上摘文選自《會開瓦斯就會煮【續攤】》、作者：大象主廚（大象發福廚房）、圖文提供：野人文化、整理：記者柯意如】

書名／《會開瓦斯就會煮【續攤】》、作者／大象主廚（大象發福廚房）、圖／野人文化 提供
書名／《會開瓦斯就會煮【續攤】》、作者／大象主廚（大象發福廚房）、圖／野人文化 提供

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