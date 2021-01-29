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會開瓦斯就會煮續攤篇／餐廳菜色在家輕鬆做：橙汁排骨

野人文化 / 文／大象主廚（大象發福廚房）
橙汁排骨是常見餐廳宴客菜。圖／野人文化 提供
橙汁排骨是常見餐廳宴客菜。圖／野人文化 提供

橙汁排骨口味酸甜適口、排骨酥香軟嫩，是一道非常受歡迎的餐廳菜，雖然看似困難，但只要掌握排骨的基本調味，接著或炸或烤或煎都可以，最後外層再裹上橙汁醬，就大功告成囉！

【橙汁排骨】

排骨以醃料醃2小時備用。圖／野人文化 提供
排骨以醃料醃2小時備用。圖／野人文化 提供
排骨以中大火炸至上色且熟透。圖／野人文化 提供
排骨以中大火炸至上色且熟透。圖／野人文化 提供

● 材料（2∼3 人份）

豬里肌小排　400 克

糖　50 克（炒糖色用）

沙拉油　1 大匙（炒糖色用）

● 排骨醃料

醬油　1 大匙

米酒　1 大匙

蛋　1/2 顆

鹽、糖、白胡椒粉　1/4 小匙

玉米粉　2 大匙

橙汁排骨材料。圖／野人文化 提供
橙汁排骨材料。圖／野人文化 提供

● 調味料

柳橙汁　100cc（可用香吉士代替）

檸檬汁　25cc

糖　1/4 小匙

● 作法

1．蛋打散、排骨洗淨瀝乾、檸檬與柳橙擠成汁備用。

2．排骨以排骨醃料醃2小時備用。

3．起攝氏1 6 0度油鍋，放入排骨以中大火炸至上色且熟透（約3 ∼ 4分鐘）。

4．取出後瀝油備用。

5．鍋內下1大匙油，放入糖（炒糖色用）以中小火加熱。

6．加熱至糖融化且呈棗紅色。

7．關火並放入炸好的排骨，翻炒均勻裹上糖色。

8．下調味料並開中大火滾煮收汁。

9．醬汁收濃再次翻拌均勻，讓排骨均勻裹上糖漿即完成！

● 小知識

1．醃料調出來應為流動狀，而非濃稠狀，故玉米粉不要下太重。

2．此時的糖漿很燙，請小心不要滴水進去會噴；另炒出的糖色不會甜，並帶有焦糖香氣。

放入糖（炒糖色用）以中小火加熱。圖／野人文化 提供
放入糖（炒糖色用）以中小火加熱。圖／野人文化 提供
加熱至糖融化且呈棗紅色。圖／野人文化 提供
加熱至糖融化且呈棗紅色。圖／野人文化 提供
關火並放入炸排骨，翻炒均勻裹上糖色。圖／野人文化 提供
關火並放入炸排骨，翻炒均勻裹上糖色。圖／野人文化 提供
取出後瀝油備用。圖／野人文化 提供
取出後瀝油備用。圖／野人文化 提供
下調味料並開中大火滾煮收汁。圖／野人文化 提供
下調味料並開中大火滾煮收汁。圖／野人文化 提供

● 作者介紹：大象主廚（大象發福廚房），知名人氣料理社群「大象發福廚房」（IG、臉書）主持人，擁有中餐、西餐、烘焙、咖啡等證照，曾任職於知名料理品牌企業，現從事料理相關工作，持續研發高人氣且方便製作的美味料理，著有《會開瓦斯就會煮》、《會開瓦斯就會煮【續攤】》。

【以上摘文選自《會開瓦斯就會煮【續攤】》、作者：大象主廚（大象發福廚房）、圖文提供：野人文化、整理：記者柯意如】

書名／《會開瓦斯就會煮【續攤】》、作者／大象主廚（大象發福廚房）、圖／野人文化 提供
書名／《會開瓦斯就會煮【續攤】》、作者／大象主廚（大象發福廚房）、圖／野人文化 提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大象

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