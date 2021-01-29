會開瓦斯就會煮續攤篇／餐廳菜色在家輕鬆做：橙汁排骨
橙汁排骨口味酸甜適口、排骨酥香軟嫩，是一道非常受歡迎的餐廳菜，雖然看似困難，但只要掌握排骨的基本調味，接著或炸或烤或煎都可以，最後外層再裹上橙汁醬，就大功告成囉！
【橙汁排骨】
● 材料（2∼3 人份）
豬里肌小排 400 克
糖 50 克（炒糖色用）
沙拉油 1 大匙（炒糖色用）
● 排骨醃料
醬油 1 大匙
米酒 1 大匙
蛋 1/2 顆
鹽、糖、白胡椒粉 1/4 小匙
玉米粉 2 大匙
● 調味料
柳橙汁 100cc（可用香吉士代替）
檸檬汁 25cc
糖 1/4 小匙
● 作法
1．蛋打散、排骨洗淨瀝乾、檸檬與柳橙擠成汁備用。
2．排骨以排骨醃料醃2小時備用。
3．起攝氏1 6 0度油鍋，放入排骨以中大火炸至上色且熟透（約3 ∼ 4分鐘）。
4．取出後瀝油備用。
5．鍋內下1大匙油，放入糖（炒糖色用）以中小火加熱。
6．加熱至糖融化且呈棗紅色。
7．關火並放入炸好的排骨，翻炒均勻裹上糖色。
8．下調味料並開中大火滾煮收汁。
9．醬汁收濃再次翻拌均勻，讓排骨均勻裹上糖漿即完成！
● 小知識
1．醃料調出來應為流動狀，而非濃稠狀，故玉米粉不要下太重。
2．此時的糖漿很燙，請小心不要滴水進去會噴；另炒出的糖色不會甜，並帶有焦糖香氣。
● 作者介紹：大象主廚（大象發福廚房），知名人氣料理社群「大象發福廚房」（IG、臉書）主持人，擁有中餐、西餐、烘焙、咖啡等證照，曾任職於知名料理品牌企業，現從事料理相關工作，持續研發高人氣且方便製作的美味料理，著有《會開瓦斯就會煮》、《會開瓦斯就會煮【續攤】》。
【以上摘文選自《會開瓦斯就會煮【續攤】》、作者：大象主廚（大象發福廚房）、圖文提供：野人文化、整理：記者柯意如】
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