日日掃除整理術／過年好輕鬆：家中常見8大髒汙處理法

一般家中髒汙大致可以分成「看得見」與「看不見」這兩種型態。像是油垢、水垢、皂垢等等，都是肉眼可見，可以快速找到具體方式處理；至於看不見的髒汙，指的是像尿垢、垃圾所散發出來的臭味，通常需要找出異味來源，才有辦法對症處理。

【明顯髒汙的5大清絜法】

1. 油垢

廚房清掃。圖／采實文化 提供

油垢大多出現在廚房，可分成兩種，一種是新形成的，看起來不明顯，甚至毫無痕跡，但用手一摸會覺得黏黏的；一種則是累積很久的油垢，看得出厚厚黃黃的一層。

處理淺薄的油垢較為容易，將清潔劑噴在抹布上並直接擦拭，通常即可將油垢帶走。如果是已經乾掉的厚油垢，需要先噴上清潔劑，靜置一段時間後再擦拭。若果是超厚的油垢，就用金屬刮刀推除，再噴上清潔劑靜置並擦拭。

處理流理臺等硬表面的油垢時，依上述方式清除即可，清洗上也較容易。若是在紗窗等軟表面上的油垢，就需要先擦拭，再浸泡、刷洗。

2. 皂垢與水垢

洗手間清掃。圖／采實文化 提供

皂垢通常出現在淋浴間、洗手台、浴室鏡子上等處，有專用的清潔劑可供使用。

有時殘留的會是水垢，可以用手摸摸看，積累的水垢摸起來若有一層突起，此時也可使用金屬刮刀先大致刮除，再用水垢清潔劑清除。

百元商店也有販售小塊的鏡子除垢專用刷，這種海綿刷越小越好施力，也可以將海綿自行裁切成順手的大小使用。

3. 黴菌

黴菌會出現在潮濕的空間當中，例如浴室的磁磚縫隙、淋浴間等處。如果是矽利康發霉，唯有使用矽利康專用的除霉劑，能有一定成效。處理磁磚縫隙的黴菌時，也可使用漂白水，或凝膠型的黴菌清潔劑。

其餘處理方式有重漆、填滿縫隙等直接阻止黴菌生長的方式。若浴室洗手台等材質使用石材製成，也容易在石頭表面的孔隙出現黴菌，此時可以請專人來家中直接將石頭表面打磨除黴。

4. 灰塵

清掃書架等灰塵。圖／采實文化 提供

灰塵的處理方式是先吸再擦。先用吸塵器吸一次後，用濕抹布或拖把濕擦，最後用橡皮刮刀將水分刮乾，會比再用乾抹布擦一次來得省力、乾淨。

書架、百葉窗片等處的灰塵可先用撢子順著撢下來，只要固定保持清理，就不會費太多力氣。如果百葉窗設置在潮濕的浴室內，灰塵容易黏膩、堆積，就用擰乾的濕布擦拭。

5. 殘膠

用舊的超細纖維布或舊的不織布菜瓜布來回擦過，讓殘膠黏住人造纖維後失去黏性，再刮起來黏在布上。當然也可使用市售的檸檬萃取除膠劑，或者用油溶解殘膠後，再擦拭乾淨。沾黏上殘膠的舊布就不再費力清洗，可直接丟棄。

依髒汙特性，選擇乾除或濕擦

清除看得見的髒汙，有乾除跟濕除兩種方式。可以乾除的髒汙大抵是灰塵一類，拿吸塵器等用具清掃起來即可；至於久未清理、層層堆積的髒汙就必須濕除，用清潔劑敷上、靜置一段時間後，待髒汙分解再擦拭、清洗。

通常清潔劑上會標明適用的材質，如果不確定的話，可以在不明顯的角落先試用看看。一般來說，我推薦使用萬用的酵素清潔劑，市售的大部分是液體溶劑，可以稀釋使用。主要對象還是分解汙垢，可以分解蛋白質、油脂等髒汙。使用時可以厚厚塗一層之後放著等待分解，隔天早上起來再擦掉就好。也因成分溫和無毒，就算放過夜也不會有像使用強力的化學清潔劑後，造成外觀掉色、失去光澤等風險。

貼心叮嚀：各式清潔用品請放在兒童不易拿取位子，成人使用時也務必小心留意使用說明

【看不到的髒汙─臭味的3大去除法】

要清理臭味，就得先找出臭味來源。通常我們怕臭、怕髒，要克服心理障礙，就要先進行準備。可以戴上口罩、手套等防護再進行處理。

1. 寵物氣味

要經常注意寵物清潔，幫毛小孩維持舒適環境。圖／采實文化 提供

家中若有養寵物，常見的臭味來源就是寵物的氣味，例如屋內的貓砂、尿墊、寵物落毛、藏食等氣味。去除貓砂、尿墊等排泄物氣味的最好方法就是時常清理，不要久放。

養貓的人要注意，即使貓砂沒有生出臭味，有的貓也會因為愛乾淨，不在已經使用過的貓砂排泄。若沒有每天清理貓砂，便會在屋內別處排泄，或者憋尿造成健康問題，不可輕忽。

如果狗貓等寵物在浴室排泄，直接用水沖刷反而會破壞排泄物結構，造成臭味四溢。可以先把排泄物撿起來直接丟馬桶沖掉，再沖洗環境。

另外寵物落毛也容易產生氣味，如果對氣味敏感的人，常常清掃之外也可使用空氣清淨機或者可以分解臭味因子的噴劑，但最好不要使用帶化學香味的消臭劑，與臭味混在一起會更難聞。

家中如有寵物，常見的臭味來源是屋內的貓砂、尿墊、寵物落毛、藏食等。

2. 尿垢、尿味

廚房排水管跟馬桶都有讓水淹過一定高度，可以阻擋臭味，比較容易產生尿垢、尿味的反而是小便斗。小便斗不像馬桶全塗釉面，也沒有用水淹過釉面，沒有塗釉的部分若無勤刷就容易堆積尿垢，產生臭味。

若小便斗的構造是固定、無法拆下來刷，可以解決臭味的方式就是常沖水，以及使用凝膠狀的水垢清潔劑。

馬桶底座連接地面的部分也因不易清洗、容易忽略，不像馬桶內部經常洗刷，馬桶外若滴有尿液沒有刷除，就容易產生臭味。

3. 垃圾、廚餘

廚餘容易生臭，如果沒有要當天丟掉，最好用塑膠袋綁起來放冷凍庫避免發臭。另外，現在人家中的垃圾桶許多都有加蓋，加蓋會促成無氧環境，有利厭氧菌繁殖，兼具有氧與無氧呼吸的細菌也會偏向無氧呼吸，代謝生成物發臭，因此比無加蓋的垃圾桶更容易發臭。

如果不能每天倒垃圾，最好還是確實分類，不要把廚餘丟在垃圾桶就放著發臭。尤其在台灣這種溫度、濕度高的環境，垃圾廚餘更容易發臭。

【以上摘文選自《日日小掃除，舒壓整理術》、文／ 林可凡、圖文提供：采實文化、整理：記者柯意如】