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萬芳醫院院長今交接 預計推廣長照2.0

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
萬芳醫院院長陳大樑（左二）將院長一職交接給陳作孝院長（右二）。圖／萬芳醫院提供
萬芳醫院院長陳大樑（左二）將院長一職交接給陳作孝院長（右二）。圖／萬芳醫院提供

萬芳醫院在今日上午10時舉行新舊任院長交接典禮，邀請台北醫學大學董事長張文昌、校長林建煌監交以及台北市政府衛生局副局長陳正誠出席，新任院長陳作孝表示，萬芳醫院未來將推動社區健康營造，落實長照2.0政策。

卸任院長陳大樑，曾擔任萬芳醫院麻醉科主任、北醫附醫麻醉科主任、台灣麻醉醫學會理事長及臺北醫學大學副校長等職務，2019年2月接任萬芳醫院第六任院長。任內重視社區民眾健康，為銀髮族病人設置樂齡病房、高齡友善環境，同時，建構文山區基層醫療診所雙向轉診合作，與社區密切連結。

新任院長陳作孝，是國內腎臟醫學專家，也是台北醫學大學教授，曾任內科部主任、事業發展部主任、醫品副院長、醫務副院長等職務，在醫療專業與醫院管理領域經驗豐富，陳作孝表示，未來會加強跨領域、跨科別連續性照護，結合社區資源，推動社區健康營造，落實長照2.0政策，重視國際醫療，打造萬芳的亮點，發展成為具有優質服務，全人照護，人文關懷的創新型大學醫學中心。

北醫 萬芳醫院 長照

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