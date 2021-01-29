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新北推青春山海線限量禮盒 加碼抽4台iPhone11

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
青春山海線紀念風味禮盒組1月31日前加碼購買6盒以上可抽4台iPhone11。圖／新北市經發局提供
青春山海線紀念風味禮盒組1月31日前加碼購買6盒以上可抽4台iPhone11。圖／新北市經發局提供

因應農曆春節送禮需求，新北市政府與五星級甜點主廚及知名設計師共同合作，結合青春山海線在地特色所推出的茶、酒兩款「青春山海線紀念風味禮盒組」，在1月31日前限量各2000組開放預購，加碼購買6盒以上還可抽iPhone11，將於2月1日下午臉書「來趣新北金發局」直播抽獎。

為推動東北角及北海岸地區地方創生，經發局表示，新北市針對八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮等8個行政區的在地食材與文化，推動「青春山海線創新商品開發計畫」。

不僅號召優質業者運用北海岸在地食材開發創新產品，同時也聘請專業主廚與知名設計師，打造全新的「青春山海線紀念風味禮盒組」，在口味上，邀請了五星級甜點主廚指導商品口味研發、包裝設計則邀請中華平面包裝設計協會指導包裝設計，堪稱面子裡子都兼顧之五星級青春禮盒組。

青春山海線禮盒外觀典雅珍貴，內容超值且豐富，每款都由四樣優質產品所組成。「茶禮盒組」選用了受歡迎的谷芳幸福茶園的「鐵觀音碧螺春茶包組」、藷童瑤的「山海薯條」、手信坊的「海鮮米餅」、全台唯一包天然花生餡的海邊走走的「花生愛餡蛋捲」，禮盒直接下殺79折，優惠價550元。

另「酒禮盒組」中包含三芝二號倉庫「櫻芝戀花見櫻花酒」、香辣口感阮的肉干「香辣蟹筷子肉干」、「原味筷子肉干」、舞茶實業「魩仔魚爆米花」、艾波索法式甜點「奶油龍蝦餅乾，以市價的63折，優惠價680元販售。

此外，青春山海線紀念風味茶、酒禮盒組，每款限量2000盒，即日起至1月31日開放民眾訂購，2月1月日至2月8日開放於新北市政府1樓大廳領貨，售罄提早截止，有興趣訂購的民眾可至經發局官網公告事項「青春山海現年節團購資訊」查詢，或洽詢02-29603456分機5277陳小姐。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「酒禮盒組」中包含三芝二號倉庫「櫻芝戀花見櫻花酒」等商品，以市價的63折，優惠價680元販售。 圖／新北市經發局提供
「酒禮盒組」中包含三芝二號倉庫「櫻芝戀花見櫻花酒」等商品，以市價的63折，優惠價680元販售。 圖／新北市經發局提供
「茶禮盒組」選用了谷芳幸福茶園的鐵觀音碧螺春茶包組等產品，禮盒直接下殺79折，優惠價550元。圖／新北市經發局提供
「茶禮盒組」選用了谷芳幸福茶園的鐵觀音碧螺春茶包組等產品，禮盒直接下殺79折，優惠價550元。圖／新北市經發局提供

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