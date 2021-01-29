初三最塞！國5恐塞到凌晨3點 春節這些時段上路最好

春節將至，交通部拍板取消高鐵自由座、台鐵也要實施限量站票，國道恐面臨塞爆問題。高公局說，預期該連假以初三交通量最大，初三、初四國5北上恐塞到凌晨3時。高公局也說，儘管預期不會創下歷史新高，還是會以最高規格嚴正以待，南下可利用小年夜到初三下午出發，北返則利用初三到初五中午前時段。

高公局說，目前國道運量跟公共運輸占比是七比三，今年春節仍會以最高規格嚴陣以待，包含匝道管控、高乘載等都會用上，會採取比較嚴格儀控，來做密切監控。去年春節最高車流量是128百萬車公里。今年疫情持續發酵，預計不會創歷史新高。

高公局說，疫情影響對高速公路有兩種影響，一是搭乘公共運輸人少，轉成高速公路；但如果民眾不想出門，國道人也會少。去年春節接近後者。今年就是料敵從寬，最好最好準備。呼籲短途不要來高速公路擠，大眾運輸也還是可以坐。

高公局說，預計初三為雙向交通量最大量一天，上看140萬百萬車公里，是平常1.6倍。初二則是南下最大量，是平常1.6倍；初三湧現北上車流，初四是北上最大量，為平常1.8倍，國5北上車流甚至達平常2倍。

以下為高公局參考近3年春節連假交通量及交通特性，預估較好走的時段如下：

一、2/10到2/14（小年夜到初三），南向旅遊或返鄉用路人，請多利用下午1時後時段。

二、2/14到2/16（初三到初五），北向返回工作崗位之用路人，請多利用上午12時前時段。

其中，2/14、2/15（初三、初四）為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，國5及西部國道部分北向路段恐將壅塞至隔日凌晨始逐漸紓解，因此，建議北返民眾可延後至初五上午時段出發，避開車流過度集中時段，大家遵循分流規劃就能避免塞車。

假期間針對高速公路尖峰時段與路段，高公局已規畫國1、3、5高乘載管制措施，實施時段與路段如下：

一、2/12到2/14（初一到初三）每日6-12時國5南向南港系統。

二、2/14到2/16（初三到初五）每日14-21時國5北向蘇澳、羅東、宜蘭、頭城。