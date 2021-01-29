科學證實養狗的好處這麼多！療癒紓壓還可顧心臟

「活著就要開心，有能力就去救人，舔你喜歡的人，不要因為痛苦的遭遇就傷心，也不要因為能力有限而生氣，只要活在當下，這就是狗狗生命的意義。」電影《為了與你相遇》中，狗狗貝利對飼主伊森輪迴三世的愛，感動了無數觀眾。每一個被毛小孩寵愛的狗主人，都是幸福的！

無論在電影或是現實生活中，狗都是人類最好的朋友。 圖片來源／pixaby

家有一隻毛小孩，帶給人溫暖的陪伴很多人都夢想能擁有一隻狗，互相陪伴一起走人生路。尤其在現今疫情時代，民眾長期保持社交距離，養寵物讓人在重重防疫措施下，還能感受到溫暖的陪伴，導致民眾認養狗狗的意願大增。科學研究顯示，養狗能帶給飼主眾多好處：1. 有助減輕社會孤立感。固定外出遛狗可增加與人互動的機率，進而與社會有較好的連結。2. 提升憂鬱症治療成效。在憂鬱症治療中讓可愛的寵物介入，可以增強患者的責任感，鼓舞患者走出家門帶狗外出散步，大幅提升憂鬱症治療成效。3. 增進大腦認知功能。歐美許多醫學研究指出，照顧寵物可以讓多數熟齡長者大腦認知功能提升。

養寵物讓民眾在重重防疫措施下，還能感受到溫暖的陪伴。 攝影／吳彥鋒

4.能降低心血管疾病風險。在全球最大規模的科學期刊「科學報告」（Scientific Reports）中，瑞典針對340萬40-80歲的成人進行一項長達12年的研究，結果顯示養狗人士在心血管疾病風險和死亡率，都比不養狗的人低，主要原因是因為養狗人士的活動量較大，人們在和寵物講話時心跳較為緩和，有助降低血壓，認養幼犬也會鼓勵飼主改變生活習慣，減輕壓力，而壓力正是造成心血管疾病的主因。

瑞典研究指出，養狗能減輕壓力，降低心血管疾病風險。 攝影／吳彥鋒

陪伴狗狗長大，是一段非常有意義的時光養狗的好處實在太多，但是在認養狗狗之前，請務必對養狗一事有充分認識，領養不棄養，做個負責任的主人。養狗狗是件一生一世的事，牠是你生命中的幾年，而你卻是狗狗的一生。身為一個盡責的狗主人，需要多了解正確的養育觀念。幼犬出生後的前幾個月，生理和行為會經歷巨大的轉變，對飼主而言是一段非常有意義的時光，確保愛犬能透過食物獲得均衡營養，對於狗狗的健康成長基礎非常重要。

領養不棄養，陪伴狗狗健康成長，是一件非常有意義的事。 圖片來源／pixaby

為愛犬選擇精準營養配方來呵護牠們健康成長建議飼主在選擇飼料時，可以優先選擇有穩定品質與保證的大品牌，；有實際專業科學驗證的有效配方產品對寵物健康更加有保障，千萬不要追隨坊間偏方，或是在網上社團裡購買來路不明沒有品牌營業登記的飼料零食等。微小的營養差異就足以大幅影響狗狗的健康，由寵物營養學專家量身訂製的精準營養配方，會依據不同品種的狗狗、其體型、生活方式去設計出牠們專屬的營養組合並兼顧適口性，來滿足每個個體獨特的健康需求。另外溫馨提醒，請定期帶狗狗去獸醫院諮詢，進行健康檢查。最重要的是，平時一定要多花時間陪伴狗狗玩耍，讓狗狗有足夠的運動量，自然就能增進食慾，吃好睡好心情好，成為您療癒又貼心的毛寶貝家人！