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科學證實養狗的好處這麼多！療癒紓壓還可顧心臟

聯合線上 / 黎允之

「活著就要開心，有能力就去救人，舔你喜歡的人，不要因為痛苦的遭遇就傷心，也不要因為能力有限而生氣，只要活在當下，這就是狗狗生命的意義。」電影《為了與你相遇》中，狗狗貝利對飼主伊森輪迴三世的愛，感動了無數觀眾。每一個被毛小孩寵愛的狗主人，都是幸福的！

無論在電影或是現實生活中，狗都是人類最好的朋友。 圖片來源／pixaby
無論在電影或是現實生活中，狗都是人類最好的朋友。 圖片來源／pixaby

家有一隻毛小孩，帶給人溫暖的陪伴
很多人都夢想能擁有一隻狗，互相陪伴一起走人生路。尤其在現今疫情時代，民眾長期保持社交距離，養寵物讓人在重重防疫措施下，還能感受到溫暖的陪伴，導致民眾認養狗狗的意願大增。科學研究顯示，養狗能帶給飼主眾多好處：
1. 有助減輕社會孤立感。固定外出遛狗可增加與人互動的機率，進而與社會有較好的連結。
2. 提升憂鬱症治療成效。在憂鬱症治療中讓可愛的寵物介入，可以增強患者的責任感，鼓舞患者走出家門帶狗外出散步，大幅提升憂鬱症治療成效。
3. 增進大腦認知功能。歐美許多醫學研究指出，照顧寵物可以讓多數熟齡長者大腦認知功能提升。

養寵物讓民眾在重重防疫措施下，還能感受到溫暖的陪伴。 攝影／吳彥鋒
養寵物讓民眾在重重防疫措施下，還能感受到溫暖的陪伴。 攝影／吳彥鋒

4.能降低心血管疾病風險。在全球最大規模的科學期刊「科學報告」（Scientific Reports）中，瑞典針對340萬40-80歲的成人進行一項長達12年的研究，結果顯示養狗人士在心血管疾病風險和死亡率，都比不養狗的人低，主要原因是因為養狗人士的活動量較大，人們在和寵物講話時心跳較為緩和，有助降低血壓，認養幼犬也會鼓勵飼主改變生活習慣，減輕壓力，而壓力正是造成心血管疾病的主因。

瑞典研究指出，養狗能減輕壓力，降低心血管疾病風險。 攝影／吳彥鋒
瑞典研究指出，養狗能減輕壓力，降低心血管疾病風險。 攝影／吳彥鋒

陪伴狗狗長大，是一段非常有意義的時光
養狗的好處實在太多，但是在認養狗狗之前，請務必對養狗一事有充分認識，領養不棄養，做個負責任的主人。養狗狗是件一生一世的事，牠是你生命中的幾年，而你卻是狗狗的一生。身為一個盡責的狗主人，需要多了解正確的養育觀念。幼犬出生後的前幾個月，生理和行為會經歷巨大的轉變，對飼主而言是一段非常有意義的時光，確保愛犬能透過食物獲得均衡營養，對於狗狗的健康成長基礎非常重要。

領養不棄養，陪伴狗狗健康成長，是一件非常有意義的事。 圖片來源／pixaby
領養不棄養，陪伴狗狗健康成長，是一件非常有意義的事。 圖片來源／pixaby

為愛犬選擇精準營養配方來呵護牠們健康成長
建議飼主在選擇飼料時，可以優先選擇有穩定品質與保證的大品牌，；有實際專業科學驗證的有效配方產品對寵物健康更加有保障，千萬不要追隨坊間偏方，或是在網上社團裡購買來路不明沒有品牌營業登記的飼料零食等。微小的營養差異就足以大幅影響狗狗的健康，由寵物營養學專家量身訂製的精準營養配方，會依據不同品種的狗狗、其體型、生活方式去設計出牠們專屬的營養組合並兼顧適口性，來滿足每個個體獨特的健康需求。另外溫馨提醒，請定期帶狗狗去獸醫院諮詢，進行健康檢查。最重要的是，平時一定要多花時間陪伴狗狗玩耍，讓狗狗有足夠的運動量，自然就能增進食慾，吃好睡好心情好，成為您療癒又貼心的毛寶貝家人！

選擇大品牌、適口性佳、精準研發的營養配方，更能照護狗狗的健康。 圖片來源／pixaby
選擇大品牌、適口性佳、精準研發的營養配方，更能照護狗狗的健康。 圖片來源／pixaby

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