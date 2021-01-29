新年到 媽媽別忘了好好打扮自己 到宏匯廣場一次購足

年節將至，媽媽總是家中成員最為忙碌的一員，常要打理家務、張羅全家年節飲食；但無論再為忙碌，女性也別忘了添購新款衣物、包鞋配件，透過時髦造型，維持自信一面與亮麗氣色。找不到靈感？別擔心！Udnstyle特別與造型師Amanda合作，前往新北最大、位於新莊的「宏匯廣場」，為兩位地方媽媽，成功打造出「逆齡」與「無齡」造型！

第一位媽媽周姊姊對改造的想法是希望大家猜不出她的真實年齡，Amanda巧手為她挑選從三樓繽紛魅力的Young Collection挑選了平價品牌如half half、anySiS與ORiental Traffic，Amanda利用「多層次穿搭減齡又有型」、「牛津鞋款百搭舒適又可愛」等幾個重點下手，最後成功改造為丹寧洋裝搭配牛津鞋，或是短版上衣搭皮群與跟鞋，在時光中巧妙隱藏真實年紀、散發亮麗自信！

第二位媽媽Eva姐平時擅長同色系（One Tone）的造型，並希望「走在路上會讓大家以為我跟我女兒（或姪女）是姐妹而不是母女」，Amanda於是從「逆齡感」方向下手，選用了銀穗、AZUR、與TAS等品牌單品藉由無領短版外套、高領衫與短褲的組合大秀長腿與動感，同時亮色系的撞色搭配更顯年輕，展現超越時光的「逆齡」好氣色！同時Amanda再加碼逆齡的幾個tips，像是「長靴加粗跟設計」將讓腿型更為修長，或是一件洋裝百搭又優雅，每一項都是筆記重點。

去年第三季開始營運，擁有3.1萬坪的商場空間的宏匯廣場，全數引入超過300個不同類型品牌，從時裝、配件、妝品保養、餐飲、3C娛樂、休閒運動，自開幕以來，已經成為新北生活圈的超級熱點。這個春節來臨之前，不論再忙，天下的媽媽也要為自己重新造型、找回亮眼氣色。不知道從何逛？不如親臨宏匯廣場，透過造型穿搭找回自信，同時邁向嶄新、時髦的2021。