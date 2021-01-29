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年節國產選擇多價平實 進口白鯧量多價跌

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農曆春節即將到來，農委會漁業署表示，過年吃魚象徵年年有餘，因此鼓勵民眾多採用國產魚。記者彭宣雅／攝影
農曆春節即將到來，農委會漁業署表示，過年吃魚象徵年年有餘，因此鼓勵民眾多採用國產魚。記者彭宣雅／攝影

農曆春節即將到來，農委會漁業署表示，過年吃魚象徵年年有餘，因此鼓勵民眾多採用國產魚。產業界分析，今年魚價不錯，加上春節行情，整體漁產到春節前有10%至15%的節慶行情。

農委會漁業署長張致盛表示，台灣一年養殖漁產量30萬公噸，年產值375億元，全世界的養殖國家，我國排名21，過年這段時間，飲食、拜拜、祭祀都可以採用，包括白蝦、台灣鯛、虱目魚、文蛤、鱸魚、石斑魚種類豐富多樣，值得介紹給國人。

台灣鯛協會執行長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，之前寒害，桃園地區埤塘養殖台灣鯛定凍死不少，量少價揚；白蝦價格也不便宜，此外，文蛤是因為原本文蛤池要做光電，但後來延遲下來，很多養殖戶同一時間放苗，因此文蛤量現在很多，價格比較平價，今年消費者可以吃到很大又很便宜的文蛤。

全國漁會總幹事林啟滄表示，國人喜愛的白鯧，今年量多也比較平價，大約500、600公克大小的白鯧魚，每公斤平均批發價約500、600元，價格跟去年相比，便宜約100元左右。

農曆春節即將到來，農委會漁業署表示，過年吃魚象徵年年有餘，因此鼓勵民眾多採用國產魚。記者彭宣雅／攝影
農曆春節即將到來，農委會漁業署表示，過年吃魚象徵年年有餘，因此鼓勵民眾多採用國產魚。記者彭宣雅／攝影
今年文蛤量多，價格比較平價，消費者可以吃到很大又很便宜的文蛤。記者彭宣雅／攝影
今年文蛤量多，價格比較平價，消費者可以吃到很大又很便宜的文蛤。記者彭宣雅／攝影

春節 農委會 漁業署

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