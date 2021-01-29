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2月1日起列車全面禁飲食 台鐵便當也不在車上賣了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
2月1日起雙鐵列車上禁止飲食。聯合報系資料照
2月1日起雙鐵列車上禁止飲食。聯合報系資料照

交通部今天宣布，指揮中心已同意，將自2月1日起，雙鐵、客運、航空器等交通運具上，還有郵局內將全面禁止飲食。台鐵說，屆時將全面暫停車上台鐵便當販售，同步撤掉椅背網袋內的雜誌。

台鐵說，為配合交通部暨中央流行疫情指揮中心針對大眾運具提升相關防疫等級，自2月1日起列車上（觀光列車除外）禁止飲食。

台鐵說，2月1日起全面暫停各列車上（觀光列車除外）台鐵便當、推車飲料、食品及普悠瑪列車上自動販賣機等各項販售服務，同時停止交付乘客票訂或電話訂購的便當，此外，將同步撤除普悠瑪列車上椅背網袋內「靚道」雜誌。

台鐵說，已票訂便當的旅客得於乘車前或乘車日起1年內持原乘車票與便當券至車站售票窗口辦理便當退費或待車服人員於車上退款。另持行動票證的旅客，會於過乘車日後一個月內批次進行退款。

台鐵說，感謝所有旅客的配合，並會持續努力做好防疫工作，也請大家給與第一線服務人員支持與鼓勵。

台鐵 便當

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