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新北農漁產禮盒 年節送禮首選

聯合報 / 記者 許玉娟/即時報導
鮮凍九孔以急速冷凍處理，肉質Ｑ彈，口感鮮甜。圖/新北市政府漁業處提供
鮮凍九孔以急速冷凍處理，肉質Ｑ彈，口感鮮甜。圖/新北市政府漁業處提供

送禮是一門學問。農曆新年是一年之中最重要的時刻，無論是親人團聚或拜訪朋友、客戶，帶上一盒精美好禮更顯心意。聯合報協助新北市推廣優質農漁產品，推出鮮凍九孔、九孔醬、九孔滷鮑、八里桶柑、精品茶禮盒，送禮自用兩相宜，促銷優惠2月2日截止。

每年11月到隔年3月，是貢寮九孔鮑產季。貢寮鮑是貢寮區淺海養殖的「九孔」及「黑盤鮑」總稱，以純淨海水養殖、天然藻類投餵，加上活動空間大，口感鮮美Q彈。新北市府建立「貢寮鮑」品牌，輔導業者自主管理取得產銷履歷或生產追溯認證，將生產源頭透明化，並定期抽檢，確保合格才能上市，為消費安全把關。

仁和鮑魚家族從事水產養殖屆30年，歷經九孔養殖全盛與覆滅，在堅毅復育九孔的10年奮鬥歲月，憑藉優異的養殖技術，在每個小細節堅持原則，終於培育出高品質台灣鮑魚。

「鮮凍九孔」以急速冷凍處理，保持肉質Ｑ彈，口感鮮甜，可簡單汆燙沾五味醬、蒜蓉醬或芥末醬油，亦可醬滷、紅燒、清炒；加入枸杞、當歸等中藥材一起燉煮，即成一道養生滋補料理。

「仁和九孔醬」採用通過SGS驗證養殖九孔，加上干貝柱、干貝絲、小卷燒、櫻花蝦等翻炒拌製而成，真材實料、鮮香味美，炒菜、拌麵、下酒菜、送禮皆宜，值得再三品嘗。

另外，貢寮區漁會推出的「九孔滷鮑」，由漁村媽媽一顆顆細心挑選九孔洗淨，使用獨家滷汁浸透入味，經急速冷凍保存，解凍即可享用，直接盛盤淋上美乃滋就變身豪華冷盤，切片拌入生菜沙拉也能輕鬆端出五星級料理，煮湯或煮麵時加入數顆九孔，菜色瞬間華麗升級。

桶柑為台灣早期外銷日本重要果品，主產於農曆年節前後，因味甘甜、皮薄多汁、果色紅潤、易食用、耐貯藏而廣受消費者喜愛；桶柑更具有耐低溫、抗風、抗病等特性，適合新北市地區種植，更為八里觀音山地區早年重要農作物。

「八里桶柑」清爽、多汁，適合在冬天吃高熱量、高油脂食物後食用；不少家庭在拜拜時，習慣將桶柑疊成「柑塔」，象徵來年大吉大利，是年節送禮好選擇。

谷芳有機茶園創立自清朝同治十年，是全台第一家取得合法農產品初級加工場證，茶園與製茶廠皆通過慈心有機驗證與綠色保育標章。

「無農藥精品茶禮盒」內有碧螺春綠茶及蜜香紅茶各一盒。碧螺春綠茶鮮採新北市三峽區一心二葉茶菁，以不發酵的加工製程，茶湯清爽鮮甜、丹寧如絲、鮮甜健康、清新無負擔。蜜香紅茶帶有天然柑橘蜜香風味、強烈木質氣息與濃郁水果蜜香，茶湯溫潤可口、丹寧如絲、甘甜醇厚不苦澀、不傷胃。

有關新北市優質農漁產品相關資訊，請上https://www.surveycake.com/s/VpMDP查詢及訂購。

無農藥精品茶禮盒內有碧螺春綠茶及蜜香紅茶各一盒。圖/新北市政府漁業處提供
無農藥精品茶禮盒內有碧螺春綠茶及蜜香紅茶各一盒。圖/新北市政府漁業處提供
八里桶柑清爽、多汁，是年節送禮好選擇。圖/新北市政府漁業處提供
八里桶柑清爽、多汁，是年節送禮好選擇。圖/新北市政府漁業處提供
九孔滷鮑使用獨家滷汁浸透入味，鮮香味美。圖/新北市政府漁業處提供
九孔滷鮑使用獨家滷汁浸透入味，鮮香味美。圖/新北市政府漁業處提供
仁和九孔醬鮮香味美，值得再三品嘗。圖/新北市政府漁業處提供
仁和九孔醬鮮香味美，值得再三品嘗。圖/新北市政府漁業處提供

貢寮 八里

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