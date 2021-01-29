春節高鐵取消自由座估釋46.7萬座位 2月1日凌晨零時開搶

因應國內疫情升溫，防疫趨嚴，交通部宣布春節期間高鐵停售自由座，預計可釋出46.7萬座位數（占原提供之總座位數28.7%）。外界關心何時開放搶票，對此，台灣高鐵公司宣布，將自2月1日（一）凌晨零時起開放售票。

高鐵今年春節疏運期間共加開453班次列車（南下242班、北上211班），總計10天提供1832班次列車的旅運服務。高鐵說，2月8日（一）至2月16日（二）為期九天期間，改採全車對號座。原本規畫自由座車廂座位改為對號座銷售，並自2月1日凌晨零時起開放售票。此外，高鐵車廂內亦自2月1日起禁止飲食，旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲、食用完畢後，儘速佩戴口罩。

高鐵指出，為釋出原自由座座位，系統必須進行相關設定作業，因此，1月31日（日）晚間21時至24時，高鐵站外售票通路（含網路訂位系統、高鐵合作便利商店、行動購票「T Express」、語音訂位系統）將暫停交易。同時1月31日晚間21時至24時，站內售票通路（售票窗口、自動售票機）亦將暫停2月8日至2月16日票務作業，但仍可進行其他時間之各項票務服務，敬請旅客特別留意；此外，針對付款期限至1月31日24時為止已訂位車票，將自動展延付款期限至2月1日，以保障旅客權益不受影響。

高鐵提醒，實施全車對號座期間，將同步暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡之使用，敬請仍有通勤需求的旅客，提早訂位購票，並依照票面所載之車次及車廂座位搭乘。此外，收假後之2月17日（上班首日）則恢復提供自由座服務。

另外高鐵表示，2月1日起，列車上全面暫停高鐵便當、飲料、食品以及各項推車商品販售服務，商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各一份及瓶裝水。敬請自備餐食或商務車廂的旅客，將餐點攜帶下車後再行食用。此外，雖停止列車上之推車販售服務，但車站內仍將販售高鐵便當，站內商家亦維持提供餐飲服務，敬請旅客用餐時遵循疫情指揮中心之「防疫社交距離」指引，安心享用美食，共同維護自身及他人健康安全。

高鐵說，為減少旅客接觸感染之風險，2月1日起列車椅背網袋內之「TLife」車上雜誌及「高速傳愛 助學計畫」捐款信封將同步撤除，並暫停商務車廂內書報雜誌服務；欲閱覽最新一期之「TLife」旅客，請至7車處列車整備室索取，或下載「TLife台灣高鐵車上刊物」App；欲響應「高速傳愛 助學計畫」的旅客，除可至7車處列車整備室索取捐款信封，亦歡迎多多利用線上捐款，為遲緩兒的早期療育盡一份心力。