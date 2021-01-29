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腎臟醫學專家陳作孝接萬芳院長 期許強化社區營造

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
腎臟醫學專家陳作孝接下萬芳醫院第七任院長一職。圖／萬芳醫院提供
腎臟醫學專家陳作孝接下萬芳醫院第七任院長一職。圖／萬芳醫院提供

萬芳醫院今舉辦新舊任院長交接典禮，由原萬芳副院長陳作孝接下萬芳醫院第七任院長，他為國內腎臟醫學專家，於萬芳醫院服務超過22年，堪稱是「土生土長的萬芳人」，未來將著力於人才培育及教研強化提升，加強跨領域、跨科別連續性照護，結合社區資源，推動社區健康營造，落實長照2.0政策等，打造萬芳新亮點。

今天上午萬芳醫院舉辦新舊院長交接典禮，於台北醫學大學董事長張文昌、校長林建煌監交以及台北市政府衛生局副局長陳正誠見證下，新任院長陳作孝由卸任院長陳大樑手中接下印信，象徵將帶領萬芳團隊持續躍進，打造更優質的萬芳醫院。

卸任院長陳大樑，為國內麻醉學界重量級專家，曾擔任萬芳醫院麻醉科主任、北醫附醫麻醉科主任、台灣麻醉醫學會理事長及臺北醫學大學副校長等職務，2019年2月接任萬芳醫院第六任院長。

二年來，陳大樑主持萬芳院務，殫精竭慮，積極進行各項軟硬體建設改革創新，並引進多項高端先進醫療技術，以病人為中心，強調提供有溫度的優質全人照護。

此外，更重視社區民眾健康，設置樂齡病房、高齡友善環境，造福銀髮族病人，同時，建構文山區基層醫療診所雙向轉診合作，與社區密切連結，造福民眾。

另外，在醫院設施建設方面，不遺餘力，推動各項改進工作，在教研、醫療與服務、AI人工智慧醫療、生技產業開發，也都獲得相當成果。

新任院長陳作孝為是資深的萬芳同仁，服務超過22年，是國內腎臟醫學專家，也是台北醫學大學教授，曾任內科部主任、事業發展部主任、醫品副院長、醫務副院長等職務，在醫療專業與醫院管理領域，經驗豐富，表現優異，深獲醫界肯定。

陳作孝表示，萬芳醫院將秉持「堅持品質，共創價值」理念，穩定中求發展，發展中求穩定，在前任陳大樑院長打下的堅實基礎上，一步一腳印，重視人才培育及教研強化提升，加強跨領域、跨科別連續性照護，結合社區資源，推動社區健康營造，落實長照2.0政策，重視國際醫療，打造萬芳的亮點，發展成為具有優質服務，全人照護，人文關懷的創新型大學醫學中心。

萬芳醫院今舉辦新舊院長交接典禮，於台北醫學大學董事長張文昌（右一）、校長林建煌（中）監交以及台北市政府衛生局副局長陳正誠（左一）見證下，新任院長陳作孝（右二）由卸任院長陳大樑（左二）手中接下印信。圖／萬芳醫院提供
萬芳醫院今舉辦新舊院長交接典禮，於台北醫學大學董事長張文昌（右一）、校長林建煌（中）監交以及台北市政府衛生局副局長陳正誠（左一）見證下，新任院長陳作孝（右二）由卸任院長陳大樑（左二）手中接下印信。圖／萬芳醫院提供

萬芳醫院 北醫 長照

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